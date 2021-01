Grote zorgen bij GGD: "Britse coronavariant waarschijnlijk al in Twente aanwezig"

De Britse, veel besmettelijkere, variant van het coronavirus is waarschijnlijk al in Twente aanwezig. De Britse mutatie is weliswaar nog niet ontdekt, maar de GGD Twente verwacht dat het virus al door de regio woekert. "Er is een goede kans dat ‘ie al wel aanwezig is", zegt de GGD Twente.

De GGD zegt 'grote zorgen' te hebben over de Britse coronavariant. "We zien dat deze variant 40 tot 70 procent besmettelijker is", vertelt Erik Maarsingh van GGD Twente. "We zitten nu op 500 besmettingen per 100.000 inwoners. Als je dat doorrekent naar de huidige situatie in Londen, dan zou dat 3.000 per 100.000 inwoners zijn. Dat is zes keer zo hoog. Ik kan je verzekeren dat onze zorg dat niet aan kan. Het zou een drama worden voor Twente."

Woekert door Twente

De kans is groot dat de Britse coronavariant al door Twente woekert. "Er worden wekelijks 25 monsters ingezonden. De kans dat 'ie nu voorzichtig aanwezig is, acht ik groot."

Maarsingh vergelijkt de situatie met die van bijna een jaar geleden. "Begin maart hadden we een paar besmettingen in Twente en eind maart hadden we een groot probleem. In het westen van het land is het virus al volop aanwezig, dus de kans is reëel dat het virus hier al is."

De kans dat 'ie nu voorzichtig aanwezig is, acht ik groot Erik Maarsingh, GGD Twente

Wakker gelegen

Sander Schelberg van de Veiligheidsregio Twente zegt voor het eerst in deze crisis wakker te liggen, vanwege de Britse mutatie. "Het zou naïef zijn om te denken dat het virus niet deze kant op komt. Als de Britse variant er al niet zou zijn, dan komt 'ie zeker. Als dit de waarheid wordt, dan is de situatie niet meer te overzien. Ik maak me daar wel heel veel zorgen over."

De zorg in Twente is al zwaar overbelast, benadrukt Schelberg. "Als het Britse virus er dan nog bijkomt, dan wordt de druk op de zorg nog vele malen hoger. De zorgketen is al helemaal overbelast."

Ik denk dat het noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te nemen Sander Schelberg, Veiligheidsregio Twente

Avondklok

De veiligheidsregio zegt zich voor te bereiden op het 'horrorscenario'. "Je zult uiteindelijk keuzes moeten maken dat mensen tot bepaalde leeftijden niet meer opgenomen worden in de ziekenhuizen", noemt Schelberg als voorbeeld.

Het kabinet vraagt momenteel aan het OMT advies over het doorvoeren van strengere coronamaatregelen, zoals het instellen van een avondklok. "Ik denk dat het noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te nemen. Maar de effectiviteit moet bewezen worden, want het zorgt voor een nog verdere beperking van de vrijheden van mensen", zegt Schelberg.