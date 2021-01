Deze 64-jarige gaat niet met pensioen, maar promoveerde in Engeland

Marcel Garritsen snapt dat het bijzonder is, dat hij op deze leeftijd nog promoveert. "Laatst gaf ik een gastles en vroeg een jongere met grote ogen: "Studeert u nog?"

Het is het onderwerp mantelzorg dat hem zo motiveert. Hij was jarenlang directeur van de stichting Informele Zorg Twente waar hij zich hard maakte voor mantelzorgers. Ook werkte hij als thuiszorgmedewerker en als wijkverpleger. En hij verzorgde zijn moeder in haar laatste levensfase, als mantelzorger. Nu is hij vooral actief als vrijwilliger in een hospice.

Bijzondere situatie

Promoveren aan een Engelse universiteit in coronatijd brengt wel wat bijzondere situaties met zich mee, legt Garritsen uit. Een Engels woord voor mantelzorg bestaat eigenlijk niet. "Als je het letterlijk vertaalt is het coatcarer, maar dat dekt de lading natuurlijk niet. In Engeland gebruik ik het begrip 'informal carer'."

Verder moet het laatste onderdeel van zijn promotie, het examen, plaatsvinden via Microsoft Teams, gewoon vanuit zijn eigen huis. "Dat is eigenlijk ook wel zo fijn, je bent in je eigen omgeving." Wat het wel spannend maakte voor de zestiger is dat er nog steeds een kans was dat hij zou zakken, wat het examen tot een van de spannendste momenten in zijn leven maakte. "Ja dat je dat nog zegt op je 64e, mooi toch."

Mantelzorgers willen wel hulp, maar ook zelf veel doen. (Foto: )

Mantelzorger eerst

Het onderzoek dat Garritsen schreef gaat hij nu vertalen naar een publieksvriendelijke versie, zodat mantelzorgers zijn bevindingen kunnen lezen. Belangrijkste conclusie van Garritsen is dat mantelzorgers heel graag hulp willen, maar niet willen dat professionals het volledig overnemen. "Het moet eerst de mantelzorger zijn, met aanvullend professionele hulp."

En uit zijn eigen ervaring weet Garritsen dat dit soms lastig ligt. "Voor zo'n professional is het veel makkelijker om het gewoon dicht te timmeren, zonder rekening te houden met elke individuele mantelzorger." Toch denkt Garritsen dat het belangrijk is om die mantelzorger voorop te zetten, want het aantal dementerenden 'gaat de komende jaren verdubbelen'.

Cursussen

De komende tijd hoopt Garritsen - als het qua coronamaatregelen weer kan - bijeenkomsten te organiseren voor mantelzorgers. Ook is hij actief met een cursus voor professionals in de zorg, over hoe zij mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen. Zijn doctoraat ontvangt Garritsen pas fysiek deze zomer, op de universiteit in Birmingham.