Supermarktplan Rouveen blijft omstreden, 'maar leefbaarheid dorp gebaat bij nieuwe winkels'

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Omgevingskamer en de lokale Monumentenadviesraad maken gehakt van het plan voor een nieuwe supermarkt en winkels in Rouveen. Het woord is nu aan de gemeenteraad. De politiek staat voor een dilemma: kiezen voor het beschermd dorpsgezicht of de leefbaarheid van het dorp.

Rouveen ontbeert al vijf jaar een kruidenier. De Spar sloot in 2016 de deuren wegens te weinig omzet. De kern groeide echter en de bevolking sprak zich in een enquête in 2017 uit voor een nieuwe kruidenier aan de Oude Rijksweg 457.

Een COOP-supermarkt van een ondernemer uit Ruinerwold ziet brood in Rouveen en deponeerde een plan voor vijf tot zes kleine winkels, elf appartementen, een vrijstaande woning en parkeergelegenheid in het hart van het dorp.

Laatste kans

Initiatiefnemer Benny Bisschop, die het terrein wil ontwikkelen, zegt dat dit de laatste kans is voor de politiek om de leefbaarheid van het dorp een impuls te geven. Hij is er al jaren mee bezig en hij is niet van plan de plannen weer aan te passen. "Als het niet lukt, komen er gewoon woningen, zoals ook het aanvankelijke plan was. Het woord is nu aan de Staphorster politiek."

De Omgevingskamer, een afhankelijke club experts die ruimtelijke ordeningsvraagstukken toetst, vindt de nieuwe ontwikkeling te veelomvattend en niet in balans met het beschermd dorpsgezicht. "De ontwikkeling doet ernstig afbreuk aan de cultuurhistorische waarden." De Omgevingskamer brandt de plannen tot op de grond toe af.

Niet in balans

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wil niet dat een rijksmonument wijkt voor de plannen. Maar zelfs als dat niet zou gebeuren, is de RCE erg kritisch. Volgens initiatiefnemer Bisschop past de monumentenstatus al jaren niet meer bij de actuele situatie, maar de RCE wil hier niks van weten.

Een dergelijke mening heeft ook de lokale Monumentenadviesraad, die advies geeft over het wel en wee van lokale monumenten: het betreffende rijksmonument mag niet verdwijnen.

'Niet uitvoeren'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst nemen het negatieve advies over en raden aan het plan niet uit te voeren. De gemeenteraad is nu aan zet. Ze zal moeten kiezen tussen leefbaarheid en reuring in het centrum van Rouveen of het behoud van het beschermd dorpsgezicht.