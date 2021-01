Aantal besmettingen in IJsselland moet ook naar beneden om impact van Britse coronavariant het hoofd te kunnen bieden

Gisteren ging het in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge uitgebreid over die Britse variant van het coronavirus. Vandaag na de persconferentie kwam de veiligheidsregio IJsselland bij elkaar om de stand van zaken te bespreken.

Overtuigd van komst

Nee, de Britse variant van het coronavirus is nog niet geconstateerd in IJsselland. "Maar we zijn er van overtuigd in Nederland dat ie onze kant op komt en de vraag is eerder wanneer en in welke mate dan dat ie niet komt", stelt Van den Berg.

Dat is een giftige combinatie

Rutte en De Jonge hamerden er gisteravond ook al op en ook Van den Berg zegt het nog maar eens. "Het is verschrikkelijk belangrijk dat we ons houden aan de maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken. Omdat we het ons echt niet kunnen veroorloven dat het aantal besmettingen zo hoog blijft."

Het verhaal van Arjan Mengerink, directeur van de Veiligheidsregio IJsselland, zal Van den Berg zeker niet als muziek in de oren klinken. "Wij zien dat mensen zich minder aan de regels houden dan in het voorjaar", stelt Mengerink. "En als je dat combineert met het vollopen van de zorg en de komst van een Engelse variant dan is dat een giftige combinatie." De zorgen daarover zijn groot binnen de Veiligheidsregio IJsselland.

We zien meer feestjes

Maar wat gebeurt er dan, buiten op straat of bij de mensen thuis. "We zien de afgelopen weken meer feestjes. We hebben ook gezien dat mensen thuis werken zoals kappers, de contactberoepen, dat die ook de grenzen van de mogelijkheden opzoeken."

Slechte voorwaarden

Volgens Mengerink is het 's morgens ook op de weg te zien. "Rij maar eens door de provincie van Twente naar Zwolle, dan zie je gewoon dat de drukte erg is toegenomen." Volgens Mengerink slechte voorwaarden om het aantal besmettingen in de regio te laten dalen, terwijl dat juist zo hard nodig is volgens de uitleg van Rianne van den Berg om te voorkomen dat de Britse variant de regio een enorme klap toebrengt.

Is dan Mengerink dan eigenlijk toch een voorstander van het invoeren van een avondklok? Een maatregel die de regering voorlopig nog achterwege laat. Een avondklok moet er voor zorgen dat mensen niet meer 's avonds bij elkaar op bezoek kunnen. Ook samenscholingen door jongeren kunnen met een avondklok een halt toe worden geroepen, verwacht de regering.

Eerst effect avondklok afwachten

"Ik denk dat eerst duidelijk moet zijn wat het effect van die avondklok is. Wij zitten ook als handhavers niet te wachten op maatregelen waar het effect nul van is, maar die qua handhaving heel veel moeite energie kosten."

Mengerink roept mensen vooral op om de maatregelen die gelden goed in hun hoofd moeten prenten omdat de zorg volloopt, de Britse variant er aan komt en de maatregelen gehandhaafd moeten worden. "Die drie dingen moeten in je hoofd gaan zitten en je moet je aan de maatregelen houden."