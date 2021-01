Paul Hendriksen uit Olst laat zich arresteren voor klimaat: "Betonschaar nodig om mij weg te krijgen"

Meerdere milieuactivisten van actiegroep Extinction Rebellion ketenden zich afgelopen woensdag vast aan een rij fietsen voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag. Paul Hendriksen uit Olst was een van hen. Het doel? Aandacht vragen voor de klimaatcrisis en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Hendriksen (53) is om half zes 's ochtends vertrokken vanuit Olst en gaat om klokslag acht uur samen met de andere leden van actiegroep Extinction Rebellion het ministerie van EZK bezetten. In eerste instantie was het zijn idee om zich vast te ketenen aan het hek van de ingang van het ministerie. Maar hun actie was uitgelekt en dus stonden er al vier politiebusjes en zo'n twaalf agenten voor de ingang. Terwijl hij zich net heeft vastgeketend aan een fiets, belt Paul Hendriksen met het thuisfront. “Hoi met mij. Nou ik zit goed vast hoor. De politie was al op de hoogte, dus zijn we overgegaan op plan B.”



We volgden Paul tijdens zijn actie:

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (XR) is een actiegroep die zich ernstige zorgen maakt om het klimaat. XR is ontstaan in Engeland en inmiddels is de groep over de hele wereld actief. De leden eisen dat overheden de waarheid vertellen over klimaatopwarming en om dat doel te bereiken schuwen ze niet om de regels te overtreden. Zo is de actiegroep bekend omdat ze wegen blokkeren of zich vastketenen aan overheidsgebouwen.

Hendriksen vindt het niet erg dat de politie al van de actie afwist. “We noemen ze ook wel de blauwe groep. Zij bezetten het ministerie nu eigenlijk voor ons, dus in principe werkt onze actie."

Ik maak me vreselijk veel zorgen over de toekomst Paul Hendriksen

Vastgeketend

De 53-jarige inwoner van Olst heeft een grote fietsketting om zijn middel. Daaraan zit weer een andere fietsketting bevestigd, die vervolgens weer vast zit aan een rij fietsen. Hij kan geen kant op. “De sleutels zijn op miraculeuze wijze verdwenen. De enige manier om me hier weg te krijgen, is door me los te knippen met een betonschaar.”

Hendriksen kreeg naar eigen zeggen geen ‘groene opvoeding’. De zorgen om het klimaat kwamen pas op latere leeftijd. Hij noemt zichzelf een kind van de IJssel. Hij is geboren in Zwolle, studeerde journalistiek in Kampen en werd daar na zijn opleiding gemeenteraadslid voor GroenLinks.

Later ging Hendriksen in Deventer wonen en werkte bij een bureau dat zich bezighield met ontwikkelingsvraagstukken. Tegenwoordig woont hij met zijn gezin in Olst in een zelfgebouwd aardehuis. "Ik maak me vreselijk veel zorgen over de toekomst. Over die van mezelf, maar vooral die van m'n twee dochters."

'Klimaat wacht niet op ons'

Volgens Hendriksen begint de tijd te dringen. “Het klimaat wacht niet op ons getreuzel. Je ziet nu al dat de ijskappen op de Noord- en Zuidpool nooit eerder zo snel smolten. En er zijn enorme bosbranden in Californië en Australië geweest.”

Maar de effecten van de opwarming van de aarde zijn volgens hem net zo goed dicht bij huis te zien. “Ook in Overijssel wordt het steeds droger en we hebben afgelopen jaar de langste hittegolf ooit meegemaakt.” De leden van Extinction Rebellion baseren hun conclusies vooral op de wetenschap.

Demonstreren tijdens corona

Terwijl heel Nederland in lockdown is, voert Extinction Rebellion actie voor het ministerie. Ze baseren zich daarbij op het recht van demonstreren. Alle leden dragen mondkapjes, maar de anderhalvemeterregel wordt niet strikt nageleefd. Volgens Hendriksen kan de demonstratie niet wachten tot de coronapandemie voorbij is.

“Door corona is er al een jaar klimaatbeleid verloren gegaan. We hebben nog maar zeven jaar voordat de aarde anderhalve graad is opgewarmd. Daarom moeten we nu demonstreren.”