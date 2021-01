CDA Enschede: Gemeente communiceert in teveel talen naar burgers

Het gaat volgens het raadslid om meerdere signalen die de partij heeft ontvangen. Zo wordt er door de gemeente over energiebesparing en zomeractiviteiten in stadsdeel West in andere talen gecommuniceerd. Volgens de partij worden nieuwe inwoners van Nederland en anderstaligen daarmee niet gestimuleerd om Nederlands te leren.

Voorbeeldfunctie

Van Lagen snapt dat niet elke inwoner van Enschede het Nederlands machtig is, maar vindt dat de gemeente een ander signaal moet afgeven. "Een gemeente is een Nederlands overheidsorgaan en moet het goede voorbeeld geven, dus communiceren in het Nederlands."

Of er dan ook uitzondering bestaan, waarin de gemeente wel in andere talen kan communiceren? "Tja als het gaat om veiligheid of gezondheid, kan ik me voorstellen dat je een uitzondering maakt. Maar als het gaat om het afhalen van een kerststol, of gezellige activiteiten in de zomer, dan kan dat prima in het Nederlands." Het CDA heeft over de communicatie vragen gesteld aan het gemeentebestuur.