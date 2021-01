Negatieve records dreigen voor FC Twente en Heracles, PEC lijdt aan ‘Kuipdroogte’

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles – FC Emmen

Na de thuisnederlagen tegen AZ, Fortuna Sittard en Vitesse lonkt een negatief clubrecord voor Heracles. Want nog nooit verloor Heracles vier thuiswedstrijden op rij in de Eredivisie.

Een negatief clubrecord dreigt voor het Heracles van trainer Frank Wormuth (Foto: Orange Pictures)

In dat opzicht komt FC Emmen als tegenstander op een uitgelezen moment. De Drenten staan stijf onderaan en wonnen nog geen wedstrijd dit seizoen. En bezoekjes aan Almelo leveren doorgaans ook niet veel op voor FC Emmen. De twee eredivisie-ontmoetingen won Heracles en de laatste Emmen-zege in Almelo dateert alweer van juni 2003, destijds een duel in de nacompetitie.

Aftrap: dinsdag 21.00 uur

Feyenoord – PEC Zwolle

De Kuip met Feyenoord als tegenstander is niet bepaald het favoriete stadion van PEC Zwolle. Zelfs het maken van een enkel doelpunt is de laatste jaren al een te grote hindernis. De laatste Zwolle-goal bij Feyenoord dateert van februari 2008 toen een bekerduel met 2-1 verloren ging.

De enige keer deze eeuw dat PEC niet met een nederlaag naar huis ging was in oktober 2017, toen het 0-0 bleef. Slechts één keertje won PEC op bezoek bij Feyenoord. In 1987 leidde een goal van Peter van der Waart tot de unieke zege.

Van een doelpuntendroogte was in 1981 bepaald geen sprake. Vijf minuten voor het einde leidde Feyenoord nog met 5-3, maar goals van Ron Jans en Alex Booy leverden PEC toch nog een punt op. Jans scoorde die dag drie keer.

Aftrap: woensdag 21.00 uur

FC Twente – Ajax

FC Twente is bezig aan een uitstekend seizoen, maar dat is niet te danken aan de thuiswedstrijden. De laatste drie tegen RKC, AZ en Sparta gingen allemaal verloren en daardoor dreigt evenaring van een clubrecord. Nooit verloor Twente meer dan vier thuiswedstrijden op rij in de Eredivisie, dat gebeurde in 2004 en in 1966.

Ajax is de koploper in de Eredivisie, maar bezoekjes aan Enschede leverden in het recente verleden bijna altijd schade op. De laatste, in december 2019, wonnen de Amsterdammers weliswaar met 5-2, maar de vijf competitie-ontmoetingen daarvoor leverden allemaal puntenverlies op voor Ajax.

De laatste Twente-zege was ruim vier jaar geleden. In december 2016 benutte Mateusz Klich in de laatste seconden een penalty waardoor Twente met 1-0 zegevierde.

Mateusz Klich bezorgde FC Twente vier jaar geleden de laatste thuiszege op Ajax (Foto: ANP)

Slechte herinneringen bewaart Twente aan het bezoek van Ajax in 1985. Bij rust was de achterstand al opgelopen tot 6-0 en het werd uiteindelijk 8-1 en dat is nog altijd de grootste nederlaag die FC Twente ooit leed op eigen veld.

Aftrap: donderdag 20.00 uur

Alle duels zijn live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.