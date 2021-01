Ondanks corona positief blijven: café in Almelo zoekt nu al nieuw personeel

In zijn eentje kijkt hij naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge: "Er wordt weinig verrassends gezegd. De avondklok is nog wel genoemd, maar meer als pressiemiddel dat mensen zich aan de afspraken houden volgens mij."

Mulder is een echte ondernemer en zit dus niet stil, zijn personeel heeft hij grotendeels gedetacheerd in de zorg of bij andere bedrijven. Aan het begin van de coronacrisis had hij tachtig personeelsleden, inmiddels is dat personeelsbestand gekrompen naar zeventig.

Mes snijdt aan meer kanten

"Dat detacheren helpt iedereen; mijn personeel zit niet stil, voor de zaak verdienen we geld en we hoeven minder een beroep te doen op steun van de overheid. Dus het mes snijdt aan meerdere kanten."

Daarnaast draaide het café een prima zomer: "We hebben het goed gedaan en ik houd het zo ook nog wel een tijdje vol. Het is alleen jammer dat ik mijn reserves aan moet spreken en die had ik liever willen investeren in de zaak."

Digitale sollicitaties

Mulder blijft ondanks de verlengde lockdown en nog zonder uitzicht op wanneer de horeca weer open gaat, positief, want café NielZ zoekt nu al nieuw personeel: "In de zomer hebben we echt tegen de honderd mensen nodig, dus die gaan we vanaf eind deze week werven. Dat worden allemaal digitale sollicitatiegesprekken, dat is voor ons ook nieuw."

Eind maart verwacht Mulder weer open te kunnen gaan.