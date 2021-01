Kap van honderden bomen in Oldenzaal biedt ruimte voor voedselbomen

Er is de laatste jaren veel ophef over bomenkap. Het zou de klimaatverandering versnellen, omdat grote bomen van alle planten de meeste CO2 opnemen. Daarom heeft Schopman, de beheerder van het Kalheupinkpark in Oldenzaal, een andere aanpak.

"Wij laten de meeste grote bomen staan, maar kappen een achtste deel en planten jonge bomen die voedsel leveren voor mens en dier." Ook wordt in de boomkeuze met bijen rekening gehouden.

Voedselbomen

Schopman plant de laatste jaren al vaker voedselbomen in het park. "Vroeger stonden hier alleen maar dennen en nu is het weer een mooie boomgaard", vertelt hij. "Leuk voor mens en dier."

Aan vogels geen gebrek in dit hele kleine stukje aangelegde natuur. "Kijk!" Hij wijst naar een felgekleurde goudvink op tien meter afstand. "Die vindt het heerlijk om hier van de uitgedroogde bramen te snoepen. Voor ons zijn ze te hard, maar hij eet de zaadjes."

Rapen, niet plukken

Bij de mispelboom stopt hij ook even. "Wel eens geproefd? Juist nu hij rot is, is hij eetbaar." Hij smaakt een beetje weeïg, maar in voedselbossen komt hij vaak voor. "Veel mensen komen hier in het park om fruit en noten te rapen, vertelt de beheerder trots. "Rapen dat mag. Plukken niet, want dat beschadigt de boom vaak."

In deze video laat Schopman zien welke bomen geplant gaan worden. De tekst gaat door onder het filmpje.

Omdat het nu nog te nat is, kunnen er nog geen nieuwe bomen geplant worden. "Maar het zal niet lang meer duren voordat de jonge notenbomen en bessendragers in de grond staan."

Biodiversiteit

Volgens Schopman verhoogt deze aanpak van bos kappen en verschillende soorten herplanten de biodiversiteit enorm. "Nu staat er voornamelijk beuk en eik en die verdrukken elkaar alleen maar. Bovendien hielden die het niet vol met de droogte van de laatste jaren. Er komen in totaal 2500 bomen voor terug, die ook beter bestand zijn tegen een droger klimaat. En die zijn door hun bloei goed voor de bijen of door de vruchten goed voor de dieren in het bos."