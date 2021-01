Wat vind jij: Zou jij je schuldig voelen als jij het virus zou doorgeven?

Het coronavirus maakt, naast lichamelijke, ook geestelijk veel slachtoffers. Het virus is ongrijpbaar en dat kan ervoor zorgen dat je je angstig of paniekerig voelt. Maar ook veel mensen ervaren schuldgevoelens en schaamte als ze besmet blijken te zijn met het virus.

Vooral mensen die het virus hebben doorgegeven aan anderen voelen zich schuldig. Dat merkt onder andere geestelijk verzorger Anna van der Maas van het Deventer ziekenhuis. Zo geeft ze als voorbeeld zieke zorgmedewerkers die in een woonzorgcentrum hun eigen bewoners hebben besmet. Maar ook verpleegtehuis Dijkhuis en zorgorganisatie Carinova herkennen zich in de situatie.

Schuldgevoel

Ook psychoanalyticus Frans Schalkwijk begrijpt dat mensen zich schuldig kunnen voelen als ze het virus doorgeven aan anderen. "Als je zegt dat we het coronavirus aan elkaar doorgeven, dan formuleer je dat als een actieve daad", zegt Frans tegen een journalist van het tijdschrift Margriet. "Daarmee kom je gelijk in de wereld van schuld en schaamte."

Maar is dat schuldgevoel wel nodig? "Als je het onwetend overbrengt op een ander, is er in feite eigenlijk sprake van botte pech", concludeert Schalkwijk. Ook geestelijk verzorger Anna denkt er zo over: "Er zijn risico's die je niet helemaal kan ontwijken, hoe je ook je best doet", laat ze in een schriftelijke reactie aan RTV Oost weten.

