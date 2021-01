Ouders Chantal de Vries gaan confrontatie aan met vermeende moordenaar van hun dochter

De ouders maken tijdens het strafproces gebruik van hun spreekrecht. Daarbij gaan ze het woord rechtstreeks tot Wim V. richten. De ouders hebben intussen bij de rechtbank een verzoek ingediend of ze dat vanaf een dusdanige plek kunnen doen dat ze V. in hun gezicht kunnen aankijken.

Strafeis

Ook wordt vandaag bekend welke strafeis het Openbaar Ministerie voor Wim V. in petto heeft.

Chantals ouders en broers hebben op kerstavond tegenover RTV Oost uitgebreid verteld over het verlies van hun dochter en zus en wat de impact ervan is. Chantal gold binnen het gezin namelijk als de grote gangmaker.

Tekst gaat verder onder video

Nadat Chantal was doodgestoken, kon V. kort daarop al worden aangehouden. De man had zelf 112 gebeld met het verhaal dat hij zou zijn aangevallen. Zijn relaas was echter dusdanig warrig en verdacht dat hij ter plaatse werd ingerekend.

Zedenmisdrijf

Een toevallige voorbijganger had kort daarvoor nog wel geprobeerd Chantal te ontzetten, waarop deze man zelf werd aangevallen. Daarbij heeft Chantals aanvaller geprobeerd om met zijn duimen diens ogen uit de kassen te duwen.

Ook bleek dat Chantals broek was uitgetrokken. Reden voor justitie te veronderstellen dat Chantals belager het slachtoffer waarschijnlijk seksueel heeft willen misbruiken.

Tumultueus

In de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak van vandaag werden het afgelopen jaar meerdere voorbereidende rechtszittingen gehouden. Daarbij ging het er op z'n zachtst gezegd uiterst tumultueus aan toe.

Zo bleek voorafgaand aan een van deze zogenoemde pro-formazittingen dat de moord was opgenomen door een speciale video-deurbel. De audio-opnames hiervan werden tijdens de rechtszaak afgespeeld. Waarbij onder meer Chantals allerlaatste doodschreeuw door de rechtszaal weerklonk.

'Krijg de tering'

Omdat Wim V. het aanvankelijk vertikte om erbij te zijn toen deze opnamen werden afgedraaid, werd hij door enkele parketwachters overmeesterd en alsnog de rechtszaal ingesleurd. Tijdens een volgende rechtszaak schoffeerde V. de rechtbank door richting een van de rechters te sneren dat ze "de tering kon krijgen".

Voorbedachten rade

Nadat Chantal de Vries op kerstavond werd omgebracht, bleek later uit videobeelden van bewakingscamera's van omwonenden dat Wim V. haar over langere tijd heeft achtervolgd. Daaruit maakt justitie op dat hij met voorbedachten rade heeft gehandeld. Hij had immers minutenlang de tijd om zich nog te bedenken, zo redeneert het OM.

'Meest bloederige kerstmoorden'

Ook bleek tijdens eerdere rechtszittingen al dat V. een grote fascinatie heeft voor messen. Een jaar voor de 'kerstmoord' heeft hij bovendien al eens een website geraadpleegd met een soort ranglijst van 'meest bloederige kerstmoorden', zo ontdekte justitie bij het uitpluizen van V.'s computer.

Op de computer werd bovendien een grote partij kinderporno ontdekt. Ook hiervoor staat V. vandaag recht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Chantal de Vries werd op kerstavond 2019 met meerdere messteken van het leven beroofd. (Foto: Familie De Vries.)

Al vaak onderzocht

Wim V. woonde sinds enige tijd op zichzelf, maar stond wel onder begeleiding. In de aanloop naar de strafzaak van vandaag is geprobeerd hem psychiatrisch te laten onderzoeken, maar V. weigerde al vrij snel om daar aan mee te werken. Hij verklaarde in het verleden al veelvuldig psychiatrisch te zijn onderzocht en zodoende precies te weten aan welke psychische stoornissen hij lijdt.

Strafeis

Justitie maakt vandaag de strafeis tegen V. bekend. Tijdens eerdere zittingen bleek al dat V. hoopt op tbs, omdat hij zelf denkt dat hij dan na een jaar of vier weer vrij man kan zijn. Maar officier van justitie Sandra Leusink zinspeelde eerder al dat ze gaat inzetten op een jarenlange celstraf. Vooral ook omdat V. zich tijdens psychiatrisch onderzoek zo halsstarrig opstelde. Daarbij sloot de openbaar aanklager zelfs de mogelijkheid niet uit dat ze levenslang zal eisen.