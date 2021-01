Jubilerende stadsbeiaardier van Hasselt speelt verzoeknummers

Niemand kent hem in Hasselt, maar de meeste mensen daar horen hem elke dag. Beiaardier Martien van der Knijff (57) is al dertig jaar stadsbeiaardier in Hasselt. Mensen mogen vanwege zijn jubileum verzoeknummers indienen en dan zorgt de jubilaris ervoor dat het klokkenspel naar keuze vanaf de toren van de monumentale Stephanuskerk in het hele plaatsje klinkt.

Hasselt en Van der Knijff, die in Oldebroek woont, hebben een hechte band. Al dertig jaar speelt het klokkenspel, bestaande uit 49 klokken, elk kwartier de melodieën die door Van der Knijff thuis op de computer zijn ingespeeld. Op 28 maart beroerde de musicus het klavier op hoogte voor het zwaar door corona getroffen Hasselt. Hij speelde het Stedenlied, terwijl de vlaggen wapperden als teken van hoop.

Elke woensdagmiddag in de toren

Elke woensdagmiddag tussen 12.45 en 13.45 uur is de beiaardier in de toren te vinden om fysiek te spelen. Met de vuisten beroert hij dan het klavier dat uit stokken bestaat. "Ik heb eelt op mijn pinken."

Op de andere dagen van de week gaat alles via de computer, maar wel allemaal door Van der Knijff gemaakt. "Ik kan de computer vanuit mijn huis bedienen."

Het middelzware carillon van de historische Grote of Stephanuskerk in Hasselt stamt uit 1973, maar al in de 17e eeuw was er een klokkenspel aanwezig. Van der Knijff beklimt al dertig jaar de trappen van de monumentale toren om hoog boven de Hanzestad aan het Zwarte Water te spelen en daarom mogen Hasselters nu ook verzoeknummers indienen. Bijna alles kan, behalve rap en keiharde metal. Voorwaarde is dat de muziek een melodie moet hebben.

Instrument van het volk

"Ik hoop dat ik overstelpt word met reacties. Een klokkenstel is echt een instrument van het volk. Er is geen ander instrument wat zo vaak in de publieke ruimte is te horen. Daarom is het ook zo leuk als mensen verzoeknummers indienen."

Hasselters die meer informatie willen of verzoekjes willen indienen, kunnen contact opnemen met de stadsbeiaardier via info@beiaardiermartien.nl. Muziek aanmelden kan via dit mailadres en wel tot 27 februari.

Martien van der Knijff is ook beiaardier op de Peperbus in Zwolle, in Elburg en Hattem, 's Heeren Loo en Katwijk aan Zee.