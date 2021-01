Van omzetverlies tot drie keer zoveel bierverkoop, slijterijen beleven lockdown allemaal anders

Voor Tom Hilderink, eigenaar van slijterij De Barrique, was december een goede maand. Hij merkt dat mensen meer geld over hebben voor een fles drank. Ook speciaalbiertjes zijn populairder dan ooit. "De verkoop daarvan is verdrievoudigd. De jeugd kan nergens heen en daarom organiseren ze voor zichzelf een soort bierproeverij." Hilderink denkt dat het daarbij helpt dat ze hun geld niet aan andere zaken kunnen uitgeven. "Dat jeukt ze misschien toch wel in de tuk, zeg maar."

Bij Wijnkoperij Bartels zagen ze de omzet door de lockdown juist met twintig à dertig procent dalen. "Dat heeft puur met onze locatie te maken", zegt eigenaar Eric Bartels. De slijterij zit middenin de Zwolse binnenstad gevestigd en moet het deels hebben van langslopend winkelpubliek. "Maar de mensen die wél binnenkomen besteden meer. Waar klanten eerst een 12 jaar oude whisky kochten, kopen ze nu bijvoorbeeld een 18 jaar oude."

Ons uitgavenpatroon is door de lockdown flink veranderd en mensen lijken zichzelf daarom een duurdere fles drank te gunnen. Toch wordt er volgens Sebastiaan Steenberg, eigenaar van Breukers Dranken in Boekelo, een onterecht beeld geschetst. Namelijk dat we ons massaal door de lockdown heen 'zuipen'.

"Als we nu elke avond een glas wijn drinken, vinden we dat te veel. Maar kijk eens naar wat je dronk vóór de lockdown. Toen gingen mensen na het sporten even nazitten en dronken ze op een avond ook zo vijf biertjes."

'Bedrijfsbreed klap gehad'

Maar er vallen door de lockdown ook grote inkomstenbronnen weg voor slijterijen. "Als ik puur naar de winkel kijk, is de omzet licht gestegen. Maar bedrijfsbreed hebben we wel een klap gehad", zegt Steenberg.

De slijterij in Boekelo levert drank aan sportverenigingen, lokale horeca en Steenberg werkt samen met een verhuurbedrijf voor feestjes en partijen. "De winkelverkoop vult niet het gat wat we aan de andere kant hebben."

Niet klagen

Tom Hilderink kan zich in het verhaal van Steenberg vinden. "Verhuur is voor ons een belangrijke pijler en dat is het hele jaar al nul. Alle koelkasten en barren staan de hele zomer stof te happen." Maar klagen doet 'ie niet, hij ziet ondernemers die het vele malen zwaarder hebben. "Het voelt soms ook niet helemaal lekker. Wij draaien top en anderen weten niet hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen."

Ook Steenberg blijft, net als de twee andere slijterijeigenaren, dankbaar voor het feit dat de winkel voorlopig nog gewoon open mag blijven. "We klagen niet en we doen wat we kunnen. Dan moet het privé maar even een paar tandjes minder."