Zwols veilinghuis verkoopt opnieuw topstukken van de wereldberoemde Street Art kunstenaar Banksy

Nadat in november vorig jaar "Bird with Grenade" voor ruim twee ton in Zwolle werd verkocht, weten particuliere verzamelaars van de straatkunstartiest de weg naar het veilinghuis in de provinciehoofdstad moeiteloos te vinden. Daarom gaan er op 26 januari opnieuw een aantal topstukken van Banksy onder de hamer.

Wereldberoemde straatkunst

Veilingmeester Richard Hessink is in zijn nopjes. "Het is de spin-off van de verkoop van Banksy's "Bird with Grenade". Dat was letterlijk de eerste keer dat er belangrijke straatkunst van hem in Nederland is verkocht. Het heeft Hessink's wereldwijd veel publiciteit en naamsbekendheid opgeleverd.

De werken van Banksy die dit keer verkocht worden staan onder de titel "Gangsta Rat" en "Never liked the Beatles" in de veilingcatalogus. Het betreft sjabloon en spuitwerk-afbeeldingen die de kunstenaar in 2004 op een paar houten panelen van oude gebouwen in Seel Street in Liverpool heeft gespoten.

Banksy's "Gangsta Rat" (Foto: Veilinghuis Hessink's)

"Hij bezocht toen de biënnale van Contemporary Art in Liverpool", zegt Hessink " en heeft toen bij wijze van pr-stunt een reeks van muurschilderingen en paneelkunstwerken op openbare gebouwen in de stad achter gelaten. Veel van die kunstwerkjes zijn door de afbraak van gebouwen en vandalisme verloren gegaan maar een paar zijn gelukkig bewaard gebleven."

"Ze zijn ontdekt, geborgen en veiliggesteld door mensen met verstand van zaken en zijn sinds 2004 in particulier bezit", aldus Hessink.

Iconisch

Dat hij de werken mag verkopen vindt hij fantastisch. De afbeeldingen van de ratten zijn iconisch in de Street Art van Banksy. Op het houten paneel "Gangsta Rat" zien we een rat, zittend naast een grote, draagbare "boom-box" stereo. Hij draagt een arbeidersuniform met een zware ketting en een baseballpet van de New York Mets. Hij kijkt een beetje verbaasd en geschrokken voor zich uit.

Op het andere houten paneel dat in Zwolle verkocht gaat worden, zien we een zelfde soort rat afgebeeld met daarnaast de tekst "Never liked the Beatles". "Een gewaagd stukje straatkunst in een stad waar de bakermat van de befaamde Beatles ligt", zegt Hessink lachend.

Echtheid bewezen

Hoewel de Street Art werken niet voorzien zijn van een handtekening of een officieel Banksy certificaat, twijfelt de Zwolse veilingmeester geen moment aan de echtheid van de stukken uit Liverpool.

"Banksy heeft een eigen boekje en een heleboel eigen sjablonen. Daar maakt hij in grote oplages prenten van die hij verkoopt. Zodra hij die sjablonen waar dan ook ter wereld in het openbaar gebruikt voor Street Art-activiteiten, dan is de media daar als de kippen bij om het vast te leggen.

Kleinste details

"We hebben van de specifieke stukken die we gaan verkopen dan ook tal van foto's en video's van onder meer BBC, de Sun en de Daily Telegraph. Daarop kan je tot in de kleinste details zien dat het echte Street Art-materiaal van Banksy is.

De beschadigingen op de foto's zijn één op één gelijkend met die op de werken die we in veiling brengen. We hebben een heel team van experts achter ons staan, die voor honderd procent bevestigen dat het Banksy's zijn.

"Gangsta Rat" op de muur in Liverpool (Foto: Veilinghuis Hessink's )

Erg vindt Hessink het ontbreken van de officiële certificaten daarom niet: "Het is niet anders. We kunnen ook van Gogh niet meer opgraven om te vragen wat echt is en wat niet en ook Rembrandt zit diep onder de grond en is tot stof vergaan. We moeten kunnen vertrouwen op de experts. En die zeggen in dit geval eensluidend dat het originele Banksy's zijn", aldus Hessink. "dus de klanten weten donders goed wat ze kopen"

Goede investering?

Bovendien wil de Zwolse veilingmeester zijn vingers absoluut niet branden aan de verkoop van vervalsingen. "Dat is dodelijk voor onze naam, als je foefjes gaat uithalen dan kost dat je absoluut je kop in de veilingbranche. Ze zeggen niet voor niets roem komt te voet en gaat te paard. Geloof me, we zijn op dit moment in het buitenland bekender dan in Nederland. We kunnen het ons echt niet permitteren om met vervalsingen aan te komen. Als we Banksy's op de veiling brengen dan is de echtheid daarvan tot op de draad toe uitgezocht."

Uiteindelijk zullen de toekomstige kopers van de Banksy's volgens de glazen bol van Hessink geen spijt krijgen.

Miljoen euro

"Banksy's zijn op dit moment hot, de Street Art-werken die we veilen zijn nu nog redelijk betaalbaar maar gaan onherroepelijk over een jaar of wat meer dan een miljoen euro opleveren" zegt de veilingmeester. Op de vraag waarom dat zo is, zegt hij; "het zijn unieke en originele voorlopers van de Street Art waarmee hij zo bekend geworden is. Sommige van Banksy's gedrukte prenten leveren nu al meer dan vier ton per stuk op, dan kan je natuurlijk bedenken welke richting het uiteindelijk met dit soort originele Street Art-werken op kan gaan."