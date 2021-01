'Zoutcavernes onder Twence voor eind van het jaar bereikbaar'

De potentieel instabiele zoutcavernes onder vuilverbrander Twence zijn nog voor het eind van het jaar te bereiken met een sonar. Dat heeft Nouryon bekend gemaakt in een speciale webinar voor raadsleden van de gemeente Enschede. Staatstoezicht op de Mijnen had om het onderzoek met de sonar gevraagd, naar aanleiding van trillingen in een van de cavernes in februari vorig jaar.

Om de zoutcavernes te kunnen bereiken, gaat Nouryon een speciale boortoren aanschaffen. De toren zal ergens in de zomer naar Twente komen en opgericht worden.

Via de toren worden twee putten geboord naar de cavernes. Daardoor kunnen metingen verricht worden - een soort echo van de caverne - waarna de cavernes gevuld kunnen worden. Over de cavernes onder Twence was onrust, zo stelde de Tweede Kamerfractie van Groen Links afgelopen zomer nog vragen.

Vullen duurt vier jaar

Het duurt ongeveer vier jaar per caverne totdat die gevuld is, de startdatum voor het vullen van de cavernes onder Twence is nog niet geprikt. Andere cavernes staan eerder op de lijst om gevuld te worden. De volgorde is volgens locatiedirecteur Yvar van den Winkel geen probleem, omdat er zicht is op eventueel trillingen: "De potentieel instabiele cavernes worden gemonitord via een seismisch netwerk."

Tijdens de speciale webinar maakte Nouryon ook bekend dat het bedrijf opnieuw een naamswisseling krijgt. Heette de zoutwinningslocaties en fabriek in en rond Hengelo tot 2018 nog Akzo Nobel, vanaf morgen heet het bedrijf Nobian. Het gaat om het onderdeel dat voorheen Industrial Chemicals heette, dat deel blijft - voorlopig - wel onderdeel van Nouryon.

In de verkoop

Toch is wel duidelijk dat de naamsverandering gedaan is in het licht van de eventuele verkoop van het bedrijfsonderdeel. "Het ligt in de loop van de verwachting dat Nobian doorverkocht wordt aan een nieuwe eigenaar, of we gaan als kleiner bedrijf naar de beurs," aldus Van den Winkel. Onder Nobian vallen verschillende productielocaties, waaronder Hengelo. Het is, net als Nouryon eigendom van een investeringsmaatschappij.

Bij de raadsleden in Enschede leefden vragen over de aansprakelijkheid van een overnamekandidaat, bijvoorbeeld voor een sanering of eventuele schade door boringen uit het verleden, maar die zorgen zijn volgens Van den Winkel niet nodig. "Alle lusten en lasten blijven bij een bepaalde juridische entiteit. Stel dat het doorverkocht wordt, of naar de beurs gaat, dan worden die eigenaren geconfronteerd met die lusten en lasten."