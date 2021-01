Opnieuw bovenregionale afspraken over cohortverpleging coronapatiënten in Twente en Achterhoek

Aveleijn, De Twentse Zorgcentra, Estinea, InteraktContour, en De Lichtenvoorde hebben opnieuw bovenregionale samenwerkingsafspraken gemaakt over cohortverpleging van cliënten met corona. De zorgorganisaties stellen locatie 't Borghuis in Losser het komende half jaar open voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of hersenletsel in de regio Twente en Oost-Achterhoek. Er zijn veertien plekken beschikbaar.

De verpleging in 't Borghuis is in eerste instantie voor cliënten van de hierboven genoemde zorgorganisaties. Indien noodzakelijk kunnen ook coronapatiënten van andere organisaties in de regio's Twente en Oost Achterhoek verwezen worden door de huisarts naar deze bovenregionale cohortlocatie.

Oproep GGD

April vorig jaar riep de GGD nog verpleeg- en verzorghuizen op om ruimtes aan te wijzen voor 'cohortverpleging'. Coronapatiënten en niet-coronapatiënten worden in dat geval in gescheiden afdelingen verpleegd. Daardoor wordt de kans op besmetting verkleind, kan op beide afdelingen efficiënter gewerkt worden en krijgen alle patiënten de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

De medische verantwoordelijkheid voor deze bovenregionale cohortverpleging ligt bij het artsenteam van De Twentse Zorgcentra. Vanuit alle organisaties komen begeleiders meewerken wanneer er cliënten van deze organisaties geplaatst worden. Het gaat dan om coronapatiënten die binnen de eigen organisatie niet meer adequaat verzorgd kunnen worden.

Samenwerking

"Sterk aan deze bovenregionale samenwerking is dat we met een aantal zorgaanbieders gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over het beschikbaar stellen van een cohort verpleegafdeling", aldus Annamiek van Dalen, lid van de raad van bestuur van De Twentse Zorgcentra. "Het is een besluit dat we voor de veiligheid van cliënten en medewerkers willen nemen. Het spreekt voor zich dat iedere organisatie zich maximaal inzet voor de best mogelijke zorg voor de cliënten en dat medewerkers hierin zo goed mogelijk begeleid en gesteund worden."