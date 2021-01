Heracles zonder Rente tegen Drenten

Mogelijk komen er nog meer wijzigingen in het basiselftal. "We denken erover om wat offensiever te gaan spelen, met een offensievere speler. Maar dat weten we nog niet", beweert trainer Frank Wormuth.

"Must win"

De coach spreekt van een 'must win'-wedstrijd. "Het duel met Emmen wordt heel belangrijk. We spelen thuis en tegen de nummer laatst. Na de nederlaag tegen Vitesse moeten we nu de drie punten in ons stadion houden."

Slechte ervaring

Heracles heeft dit seizoen slechte ervaringen met 'must win'-wedstrijden: thuis werd er al verloren van RKC Waalwijk (0-1) en Fortuna Sittard (1-2). "Dat zit natuurlijk ook in de hoofden van de spelers", denkt Wormuth. "Thuis zijn we niet zo goed op dit moment. We merken dat we steun van de fans missen. Zeker in de slotfases van wedstrijden, als we risico moeten nemen. Dat kon je heel duidelijk zien in de laatste wedstrijden."

Gelijkwaardig

Tegen de ploeg uit Drenthe ziet Wormuth echter wel mogelijkheden: "We hebben meerdere keren tegen Emmen gespeeld en altijd was het gelijkwaardig. We hebben nooit met 5-0 gewonnen of verloren. Beide teams hebben ongeveer een gelijk niveau."

Live op Radio Oost

Het duel van dinsdag begint om 21.00 uur en is live te volgen in een extra uitzending van De Oosttribune op Radio Oost.