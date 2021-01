Solozeiler Henk (72) uit Kampen geeft tips tegen eenzaamheid in coronatijd

We kennen hem van zijn avontuurlijke wereldreizen die destijds ook nog zijn uitgezonden bij TV Oost. Tussen 1976 en 2011 zwierf hij jaren achtereen in zijn eentje over de oceanen. Hij raakte ingevroren in het poolijs boven het Russische vasteland, de bliksem sloeg in zijn schip op de Stille Oceaan en hij verloor zijn mast tijdens een oversteek van Argentinië naar Australië.

De 'Solitario' van Henk de Velde in de haven van Kampen (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

Comfortabele motorcruiser

Henk de Velde. Gisteren is hij 72 jaar geworden en nog steeds speelt zijn leven zich af op een boot. Inmiddels is dat alweer jaren een comfortabele motorcruiser met verwarming en ander luxe. De trotse opa van twee kleuters zou nu ook niet meer anders willen; de jaren gaan tellen in de botten.

In de haven van Kampen is ook deze stille winter genoeg aanloop voor Henk om zich niet te vervelen. Als hij zin heeft stapt hij in z'n autootje en toert over de dijken langs het IJsselmeer. Plannen maken doet hij niet, maar iedereen weet dat Henk ook zo weer weg kan zijn. Nu niet meer voor jaren, als ie gaat is het hooguit een week tussen de eilandjes op het Ketelmeer. In de afgelopen zomer had Henk wel een trip naar Noorwegen willen doen, maar de virusuitbraak heeft die plannen in de kiem gesmoord.

'Alleenzaamheid'

Henk de Velde zou als geen ander moeten weten hoe je om moet gaan met eenzaamheid. "Klinkt raar misschien maar toch vind ik dat een moeilijke vraag. Er lopen meer mensen in de Kalverstraat die zich eenzamer voelen dan ik ooit zou zijn op de boot midden op de oceaan. Omdat ik me daar op die zee thuis voel. Daarbij, ik heb een doel. Ik ben onderweg ergens naartoe of ik ben bezig een record te verbreken, maakt niet uit, ik heb een doel." Henk heeft zich wel alleen, maar nooit eenzaam gevoeld.

"Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp heel goed dat mensen op zichzelf in de samenleving, jong of oud, het woord eenzaam gaan gebruiken. Je bent niet alleen, maar tegelijk weer wel. Ik heb er een woord voor bedacht. Alleenzaamheid."

Henk de Velde schreef een boek met de titel 'Reset your mind' (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

Drie tips

Toch, voor wie het helpen kan, heeft Henk drie bescheiden tips tegen eenzaamheid.

• Tip 1: "Je wordt vandaag de dag overspoeld met nieuws. Moet je naar blijven luisteren, dat doe ik ook met de radio aan. Maar geef niet direct een mening over iets wat zich tienduizenden kilometers verderop afspeelt. Het heeft geen zin om je er druk over te maken, zelfs niet om erover na te denken. Geef geen mening, dat geeft je rust."

• Tip 2: "Probeer tenminste één keer per dag naar buiten te gaan. Hoe oud of slechtlopend je ook bent. Ga naar buiten en wees je bewust van de regendruppels op je gezicht. Kijk omhoog in de zon, luister naar de vogels die niet moeten of willen en ook maar gewoon genieten van de dag. Niet alleen voor de frisse lucht, ga tenminste één keer per dag naar buiten.

• Tip 3: "Na regen komt altijd zonneschijn. Het kan zo gek niet zijn of dit gezegde klopt. Altijd, ook nu en juist nu. Als je denkt dat we na corona niet meer kunnen doen wat we willen, dan ben je verkeerd aan het denken. Absoluut nu. Het wordt altijd weer beter, dat moet je blijven denken."

Mastbreuk op 700 kilometer van de Argentijnse kust

Henk de Velde wilde in de jaren 80 het snelheidsrecord solozeilen rond de wereld verbreken. Hij deed twee pogingen waarbij hij soms vijf maanden achtereen alleen op zee was. Tijdens de laatste trip knalde De Velde met zijn catamaran op de Atlantische Oceaan op een drijvende zeecontainer. In het ziekenhuis met een zware schedelbasisfractuur realiseerde hij zich dat zijn kansen op een wereldrecord voorgoed verkeken waren.

In de jaren 70, de jaren 80, in 2001 en later nog een keer van 2007 tot december 2011 maakte Henk solo avontuurlijke zeilreizen. Van twee van die zeilreizen is een filmserie gemaakt, die is uitgezonden op TV Oost. Nog steeds wordt Henk geroemd om de persoonlijke beelden uit die unieke videodagboeken. Van een barre overwintering in het Russische poolijs tot een alleraardigste burgemeester van het Micronesische eilandje Puluwat, die zijn huwbare dochter aanbood aan Henk in ruil voor een langer verblijf.

De serie '1000 dagen eenzaamheid' (uitgezonden in 2004) is hier terug te vinden, de tiendelige serie 'Een zeezwerver onderweg naar huis' (uitgezonden in 2012) vind je hier.