Live: Is stiefvader (32) schuldig aan het doodschudden van baby in Deventer?

De 32-jarige R. S. uit Deventer hoort vanmiddag of de rechter hem schuldig acht aan het doodschudden van zijn acht maanden oude stiefzoontje. Verslaggever Chantal Everaardt is in de rechtbank aanwezig en doet verslag.

Tegen de man was een gevangenisstraf van negen jaar geëist. Dat is fors hoger dan de huidige strafmaat, maar het OM vond de zaak zo schokkend dat ze deze mishandeling met dodelijke afloop wilden bestraffen volgens de strafmaat van komend jaar.

Het jongetje overleed in 2018. De zaak is pas vorige maand inhoudelijk behandeld omdat de verdediging andere deskundigen dan het Nederlands Forensisch Instituut wilde laten getuigen. Bovendien kregen de stiefvader en de moeder van het overleden kindje samen een kindje. Daarnaast is de boel door corona vertraagd.

Onschuldig

R. blijft ontkennen dat hij zijn stiefzoontje hardhandig door elkaar heeft geschud. De stiefvader heeft altijd gezegd dat het kindje niet goed leek te zijn geworden in zijn bedje en dat hij hem oppakte en iets heen en weer schudde om een reactie te krijgen. Daar gaat de rechtbank niet in mee. De moeder van het overleden kindje, inmiddels getrouwd met de stiefvader, steunt haar man onvoorwaardelijk en gelooft dat hij onschuldig is.

De advocaten van de verdachte hebben vanaf dag een voor vrijspraak gepleit. Volgens de verdediging is het niet te verklaren dat de verdachte het ene moment plezier heeft met twee kinderen, waarna het dan ineens omslaat en hij geweld toepast op de baby. Over de eis van negen jaar was de verdediging eerder in december al duidelijk; ongehoord en niet voldoende beargumenteerd.