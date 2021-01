Stiefvader (32) hoeft cel niet meer in voor doodschudden van baby in Deventer

De 32-jarige R. S. uit Deventer is veroordeeld tot zeven maanden cel. De rechtbank acht hem schuldig aan het doodschudden van zijn acht maanden oude stiefzoontje. Omdat volgens de rechter opzet niet is bewezen, de man een goede vader is en al in de gevangenis heeft gezeten in voorarrest, hoeft de man niet opnieuw de cel in. De uitspraak is fors lager dan de negen jaar die het Openbaar Ministerie tegen S. had geëist.

De eis van negen jaar was flink hoger dan de huidige strafmaat, maar het OM vond de zaak zo schokkend dat ze deze mishandeling met dodelijke afloop wilden bestraffen volgens de nieuwe strafmaat die dit jaar gaat gelden. Maar de rechtbank gaat dus niet mee in de argumentatie van het Openbaar Ministerie.

'Aanmerkelijke onvoorzichtigheid'

Opzet is niet bewezen zegt de rechtbank. Het jongetje had weliswaar zulk zwaar hersenletsel dat volgens deskundigen alleen maar veroorzaakt kan zijn door hardhandig heen en weer schudden van het hoofdje. De rechter zegt dat de stiefvader ‘aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld’ en moet leven met het feit dat door zijn handelen het kindje is overleden.

De rechtbank houdt echter rekening met de omstandigheden, gedrag en persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De rechter zegt dat de verdachte een goede vader is en ziet geen aanleiding hem opnieuw naar de gevangenis te sturen.

Onschuldig

R. blijft ontkennen dat hij zijn stiefzoontje hardhandig door elkaar heeft geschud. De stiefvader heeft altijd gezegd dat het kindje niet goed leek te zijn geworden in zijn bedje. Dat hij hem vervolgens oppakte en 'iets' heen en weer schudde om een reactie te krijgen. Daar gaat de rechtbank in mee, al geeft de rechter wel aan dat hij de mate van schudden heeft afgezwakt in zijn verklaringen. Hij had moeten weten wat het effect is van hardhandig heen en weer schudden van een kwetsbaar kind. De moeder van het overleden kindje, inmiddels getrouwd met de stiefvader, steunt haar man onvoorwaardelijk en gelooft in zijn onschuld.

Opzet van tafel

De advocaten van de stiefvader zijn blij dat 'opzet' van tafel is en dat de man het kindje oppakte omdat het onwel was geworden. Zoals hij steeds heeft verklaard. De verdediging heeft vanaf dag één voor vrijspraak gepleit.

De vraag die volgens advocaat Morra nog blijft is of het kindje onwel is geworden en misschien is overleden aan een natuurlijke oorzaak, dus niet aan het schudden. Daar gaat de verdediging nog over nadenken, om eventueel te besluiten of er een hoger beroep komt. Over de eis van negen jaar was de verdediging eerder in december al duidelijk: ongehoord en niet voldoende beargumenteerd.

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen besluit genomen of het in hoger beroep gaat. Het heeft hiervoor twee weken de tijd.