Carnaval vieren in coronatijd: "We gaan niet bij de pakken neerzitten"

Het voelt gek voor de jonge bestuursleden Sjoerd Beene en Bram Pothof om in het lege café Ter Stege in de binnenstad van Oldenzaal te staan. Daar had eigenlijk volop gefeest moeten worden. "Hierachter staat normaal gesproken het podium waar we de hoogheid bekend maken. Nu wordt het gebruikt als opslag", zegt Bram teleurgesteld.

Het doet de jongens pijn om de zaal zo leeg te zien. "Je bouwt een band op met elkaar en je denkt: we gaan knallen vanaf januari, maar dat liep wel helemaal anders", aldus Sjoerd. "Maar we gaan niet niets doen. Al helemaal niet bij de pakken neerzitten", zeggen de jongens.

Hoopvol

Voor Sjoerd is het extra zuur, omdat dit zijn eerste voorzittersjaar is. Iets waar hij lang op heeft gewacht. "Zo heb je het niet ingepland, maar het is ook de taak als voorzitter om de club te laten zien waar je voor staat. Je kunt veel betekenen voor de jongeren, ook dit jaar."

Zoals ze zelf zeggen, is het geen reden om niets te organiseren. Ze presenteerden dit jaar 'gewoon' een hoogheid, dan wel een symbolische in plaats van een echt persoon. Ook maken ze video's die inhaken op de actualiteit en organiseren ze een online gala met carnaval.

Feest in de online wereld

Bram en Sjoerd zijn trots op wat ze dit jaar allemaal bedenken om toch nog een beetje feest te vieren. "We nemen als jeugd het voortouw in de online wereld. We hebben het als jeugd ook wat makkelijker in die wereld, maar de andere verenigingen zijn er ook wel meer mee bezig", zegt Sjoerd.

Hoe het feest er in 2022 uit ziet, is lastig te voorspellen. Het traditionele Kleintje Gala van dit jaar vindt op 23 januari online plaats.