Hagenees bekent gooien van brandbom in een Hengeloos huis: 'Ik heb er spijt van'

Spijt heeft hij er van, het gooien van een brandbom in een Hengeloos huis. Een 35-jarige Hagenees heeft de aanslag bekend, maar zegt uit opdracht te hebben gehandeld. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een voorbereidende rechtszaak. Nadat hij eerst een steen door een ruit van het huis aan de Anton van Duinkerkenstraat had gegooid, wierp hij een molotovcocktail naar binnen en bracht zo de hele omgeving in gevaar.

Hij zegt de opdracht te hebben gekregen van een Hengelose kameraad, die een bekende persoon is in het Twentse hennepcircuit. Volgens de Hagenees had het allemaal te maken met de scheiding van zijn Hengelose kameraad. Die voerde een strijd met zijn ex over de rug van de kinderen. De ex van de Hengeloër woonde in het huis aan de Van Duinkerkenstraat, maar was die nacht niet thuis. Uit angst is ze met haar drie kinderen ondergedoken. Naast de brandbom, werden er op het adres meerdere aanslagen gepleegd. Zo werd het huis besmeurd met verf.

Lees ook: Moeder met kinderen in safehouse

Opdracht

De Hagenees werd opgepakt, nadat hij was herkend op camerabeelden. Hij bekende de bom te hebben gegooid en heeft een excuusbrief geschreven aan het doelwit. Zijn Hengelose kameraad heeft hem de opdracht gegeven, zegt hij. "Ik weet niet wat me bezielde om dat uit te voeren." Volgens zijn raadsman heeft de Hagenees de daad begaan onder invloed van drank en drugs. Daarnaast voelt hij zich onder druk gezet. "Hij is bang voor de medeverdachte. Dat is niet echt een fijn persoon."

Moordzaak

De medeverdachte is een bekende in het Twentse wietmilieu. Anderhalf jaar geleden werd hij nog veroordeeld voor het runnen van meerdere hennepkwekerijen. Ook is hij een belangrijke getuige in de Enschedese viervoudige moordzaak. Net voor kerst 2019 is hij gebroken met zijn vrouw en uit het huis aan de Van Duinkerkenstraat getrokken. Daarna is een vechtscheiding ontstaan, met name over de voogdij van de kinderen. Vorig jaar zijn er meerdere aanslagen op het huis gepleegd, maar de Hengeloër ontkent daarbij betrokken te zijn. "Waarom zou ik mijn kinderen in gevaar brengen?"

Conflicten in hennepwereld

Hij zegt zelf ook het doelwit te zijn geweest van aanslagen. Zo ontplofte een bom aan een rolluik van zijn ouders huis in Hengelo. Hij woonde toen tijdelijk op dat adres. Volgens zijn advocate hebben de aanslagen te maken met conflicten in de hennepwereld. Zij zegt dat ook de aanslag met de molotovcocktail waarschijnlijk voor haar cliënte bedoeld was. "Een opdrachtgever is hij in ieder geval niet." Overigens is wel zijn DNA op de brandbom gevonden.

De Hagenees en de Hengeloër blijven voorlopig in de cel. Eind maart gaat de rechtszaak tegen hen verder. In de tussentijd wordt de Hengeloër psychisch onderzocht.