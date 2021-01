Gerefomeerde kerk wil met TikTokfilmpjes jeugd erbij houden

Gemiddeld kijken tieners ruim vier uur per dag TikTok. Een TikTokdienst van 55 minuten kijken ze dus snel weg, bedachten ze in de Gereformeerde kerk van Enter. Dat is wel een heleboel Tiktokfilmpjes.... Toch lukte het de commissie bijzondere diensten een volwaardige jeugddienst samen te stellen met korte filmpjes.

Dominee Floris den Oudsten, die zelf gekleed in een hoodie in de TikTokkerkdienst optreedt als voorganger, spreekt van een geslaagd experiment. Ook jongeren hebben meegewerkt aan de TikTokkerkdienst.

Ds. Den Oudsten tijdens de TikTokkerkdienst (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Den Oudsten: "We merken dat jongeren niet zo trouw naar de online kerkdiensten kijken als dat ze naar de kerk gaan. Dus moesten we voor deze doelgroep de online viering in een ander jasje gieten." Den Oudsten ziet dat jongeren zich vervelen. "Er is geen school er zijn geen clubs of andere bijeenkomsten. En ze zijn ook wel klaar met de hele dag Netflixen."

Ook voor de jongste kinderen is er weinig te beleven aan de reguliere online kerkdiensten. "Zij missen de kindernevendienst."

Still uit Tiktokkerkdienst (Foto: Eigen foto RTV oost / Ina Brouwer)

Een van de initiatiefnemers van de Tiktokdienst is Marleen Smit - ten Hove. Zij is zelf een van de 4,5 miljoen Nederlandse TikTokkers. Ze vindt de korte filmpjes van zo’n 15 seconden krachtig, bijzonder of grappig. Als kapster ziet ze jongeren veel filmpjes maken.

Niet een beetje TikTok

De Tikdokdienst is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Op de website van de PKN zegt Marleen Smit: ‘Je kunt de plank volledig misslaan in zo’n dienst door de gewone liturgie half te hanteren en een beetje TikTok te tonen." In Enter hebben ze ervoor gekozen om alles,, inclusief de preek, het welkom en het gebed, in TikTokstijl te houden. Ook classispredikant voor Overijssel Klaas van der Kamp plaatste een link op zijn eigen website.

De livestream is zo'n tweehonderd kerk bekeken en is via Kerkdienstgemist.nl nog steeds te zien. Niet alleen de doelgroep, tieners tussen de 12 en 14 jaar, ook twintigers waren enthousiast. "Dit mag wel vaker zo." Een tiener gaf terug: "Ik geef deze dienst een 9!"

De jeugdouderling van de Gereformeerde Kerk keek met zijn hele gezin naar de dienst. Bij de start zeiden de kinderen: "Moeten we hier naar kijken?" Maar toen de dienst op gang was, werden ze steeds enthousiaster.

Tips uit Enter

De jeugddienstcommissie heeft nog wel wat tips voor kerken die het over een andere boeg willen gooien:

- Als je iets wilt veranderen in je gemeente, dan moet je zelf beginnen;

- Bespreek wat je wilt doen met de kerkenraad.

- Durf TikTok in te zetten als middel om de jeugd te bereiken.

- Maak PR via korte filmpjes dat werkt veel beter dan een bericht op Instagram of een poster.

- Probeer out of the box te denken en vraag jongeren om mee te denken.