Ouders doodgestoken Chantal de Vries tegen moordverdachte: "Je hebt haar afgeslacht, walgelijk!"

"Kerstnacht 2019. Rond twee uur ’s nachts schrik ik wakker, omdat mijn ademhaling is gestopt." Aan het woord is de vader van de omgebrachte Almelose Chantal de Vries. "Enigszins angstig val ik weer in slaap." Later beseft hij dat op dat tijdstip zijn dochter is vermoord.

Vandaag is de rechtszaak tegen de verdachte Wim V. voortgezet na een tumultueuze start. Vanmiddag zal de strafeis tegen hem worden uitgesproken. Justitie legt de man moord ten laste. In de ogen van het opsporingsapparaat heeft de verdachte ruim de tijd gehad om van zijn moordplan af te zien, voordat hij de jonge vrouw Kerstnacht 2019 doodstak op een Hengelose parkeerplaats.

Je hebt haar gewoon afgeslacht, walgelijk! Vader Chantal

Nachtmerrie

De ouders van slachtoffer Chantal hebben de verdachte toegesproken. Ze vertelden hun verhaal, dat diepe indruk maakte op de aanwezigen. "Rond 07:00 uur ’s ochtends gaat de bel en dan staat de politie voor je deur met de mededeling dat Chantal is doodgestoken", zegt de vader. "Je ergste nachtmerrie wordt waar. Je wereld stort in. Je vraagt je direct af, waarom? Je moet wel een enorme lafaard zijn om een meisje van nog geen 1.65 meter van achteren te pakken en dood te steken."

De vader vervolgt: "Kerst zal nooit meer hetzelfde zijn. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Het leven van mijn gezin zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat een verschrikkelijke daad. De wijze waarop je haar hebt vermoord is beestachtig, je hebt haar gewoon afgeslacht, walgelijk!"

Levensgevaarlijk

De vader neemt de aanwezigen mee naar kerst 2019. "De beelden van Chantal onder een wit laken op de koude straat, waarbij haar mooie haar nog net onder het laken uit kwam. Het weerzien in het MST waarbij ze nog onder het bloed in een lijkzak lag. Het moment waarop ik haar persoonlijk in de kist heb gelegd. Lieve Chantal, ik heb je vereeuwigd in inkt op mijn hart en je bent voor altijd in mijn hart."

Tegen de verdachte, zegt hij: "Je hebt gericht gestoken om haar te doden. Je hebt de balans opgemaakt en willens en wetens gekozen voor het vermoorden van mijn dochter. Het is laf dat je geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor je daden. Het feit dat je mijn dochter vermoord hebt doet je helemaal niets, het laat je koud. Uit je antwoorden blijkt dat je geen gevoel hebt, het ontbreekt je aan iedere vorm van empathie. Je bent echt levensgevaarlijk, een ongeleid projectiel. Buiten het feit dat je het leven van mijn dochter hebt genomen, heb je vele levens verwoest!"

IJzingwekkende gil

De moord op Chantal is opgenomen met een videodeurbel. Op het filmpje is een ijzingwekkende schreeuw te horen van het slachtoffer. "En hoe moeilijk dit ook voor ons is, toch vinden wij het belangrijk dat dit gehoord wordt. Het is namelijk het laatste wat ze nog van zich kan laten horen, haar laatste verweer!"

Ook de moeder van Chantal richt het woord tot de verdachte: "Mijn dochter die zomaar is doodgestoken en helemaal alleen gestorven is op die koude grond zonder dierbaren om haar heen. Dat blijft levenslang aan mij knagen." Ze bedankt een ooggetuige, die Chantal nog heeft geprobeerd te redden. Op dat moment was bij Chantal de broek naar beneden getrokken. "De ooggetuige is in onze ogen een enorme held. Iemand die mijn dochter wou helpen met gevaar voor zijn eigen leven." De reddingspoging kwam de ooggetuige duur te staan. De verdachte heeft hem met zijn duimen de ogen ingedrukt.

Kerst was haar ding, haar jurkje hing al klaar Moeder Chantal

Jurkje

Ook de moeder blikt terug op die vreselijke kerst: "Kerst was helemaal haar ding, ze hield van samen uit eten, samenzijn, genieten van de kleine dingen. Deze kerst had ze zich ook erg op verheugd. Ze had de vriezer vol met ijstaart voor iedereen wat wils, haar jurkje hing al klaar. In mijn gedachten zie ik haar zo naar haar auto lopen, moe van het werken, lekker naar huis slapen en dan Kerstmis vieren… Maar kerst is er nooit meer voor Chantal. Ze liep alleen, van achteren is zij neergestoken, zij was volkomen kansloos. Een laffere manier is er niet."

Over de strafmaat is de moeder van Chantal duidelijk, Wim V. mag nooit meer vrij komen. "Een moordenaar die ook nog kinderporno op zijn computer heeft staan. Daar zit niemand op te wachten. Na deze laffe moord waarbij je het leven van mijn dochter Chantal hebt afgepakt, is er wat mij betreft geen plek meer voor jou in deze maatschappij."

Strafeis

Later vanmiddag wordt de strafeis tegen de verdachte uitgesproken. Tijdens eerdere zittingen bleek al dat V. hoopt op tbs, omdat hij zelf denkt dat hij dan na een jaar of vier weer vrij man kan zijn. Maar de officier van justitie zinspeelde eerder al dat ze gaat inzetten op een jarenlange celstraf. Vooral ook omdat V. zich tijdens psychiatrisch onderzoek halsstarrig opstelde. Daarbij sloot de openbaar aanklager zelfs de mogelijkheid niet uit dat ze levenslang zal eisen. De rechtbank zal op 16 februari uitspraak doen.