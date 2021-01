Derde verdachte aangehouden voor dood 14-jarig meisje in Almelo

De politie heeft gisteravond opnieuw een minderjarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van het 14-jarige meisje uit Almelo. Zondagavond werd haar stoffelijk overschot gevonden in een slootje achter bedrijventerrein Het Wendelgoor in Almelo.

Enkele uren na de vondst van haar lichaam hield de politie al twee verdachten aan: een minderjarige jongen uit Almelo en een man uit Wierden. De minderjarige jongen die gisteravond is aangehouden komt ook uit Almelo. De politie wil niets kwijt over de doodsoorzaak of de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer.

Volop in onderzoek

"Het is een trieste zaak", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. Met de aanhoudingen is die ook nog niet opgelost. "We zijn nog steeds volop in onderzoek, ook vandaag zijn we daar verder mee bezig."

Ondertussen heeft de vondst van het meisje in Almelo veel losgemaakt. "Dat is logisch, zo'n zaak, twee minderjarigen en een volwassene die aangehouden worden. Via sociale media wordt snel met elkaar gecommuniceerd."

We houden rekening met diverse scenario's, we onderzoeken heel breed wat er allemaal heeft plaatsgevonden Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff

Speculeren

Dat heeft ook vervelende consequenties, zegt Westerhoff. "We kregen een melding van een moeder dat haar zoon in diverse appgroepen rondgaat als betrokkene bij dit misdrijf. Dat blijkt dus absoluut niet te kloppen. Er wordt veel gespeculeerd."

"We kunnen nu nog niet alles vertellen, omdat er twee minderjarige verdachten bij betrokken zijn en men is in beperking zoals dat heet. We houden rekening met diverse scenario's, we onderzoeken heel breed wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Door nog niet alles naar buiten te brengen kunnen we ook getuigen niet beïnvloedden, we zijn daar nog heel afhankelijk van."

Meer info of camerabeelden

De politie is op zoek naar meer mensen die mogelijk belangrijke informatie hebben over de zaak. "Mensen die weten met wie het slachtoffer omging, of die de verdachten kennen, of die meer weten over of er sprake is van een geschiedenis."

"Ook zijn we op zoek naar camerabeelden waar mogelijk de personen op te zien zijn." Het gaat dan specifiek om beelden van afgelopen zondag tussen 13.00 uur en 22.00 uur.

Mensen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-0700.