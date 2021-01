Justitie eist 18 jaar cel en tbs voor moord op Almelose Chantal de Vries: 'Ze is ten prooi gevallen aan een roofdier in de nacht'

Voor het vermoorden van de 27-jarige Almelose Chantal de Vries is tegen verdachte Wim V. uit Hengelo 18 jaar en tbs geëist. De man heeft volgens justitie in de Kerstnacht van 2019 de jonge vrouw op een parkeerplaats in Hengelo doodgestoken. "Kerst 2019 eindigde op de koude grond van De Hampshire. Ze is ten prooi gevallen aan een roofdier in de nacht."

Chantal de Vries was die nacht op weg naar huis, na een lange avond werken in een café. Bij haar auto werd ze zeven keer gestoken. Haar gegil is vastgelegd met een videodeurbel. Op andere beelden is te zien dat de verdachte haar voor de moord zo'n 7 minuten heeft achtervolgd in het centrum. Volgens het OM had de man zich in die tijd kunnen beraden, maar heeft hij zijn moordplan doorgezet. Daarnaast had de man een groot opengeklapt zakmes op zak.

Het is een solistische man met beperkte sociale vaardigheden, bij conflicten reageert hij explosief Specialisten over de verdachte

"Het is geen vraag wie het heeft gedaan", zegt de officier van justitie. "Hij staat op beeld en hij heeft het zelf toegegeven. We weten alleen niet waarom. Hij geeft daar geen antwoord op. De verdachte had geen motief. Het lijkt wel of hij alleen als doel had om iemand te vermoorden. Je moet er niet aan denken dat deze onvoorspelbare, explosieve en gevaarlijke man zonder behandeling ooit weer op straat komt te staan."

Berekenend

Een jaar voor de moord heeft de verdachte twee opvallende artikelen geopend op het internet: 'De meest bloederige Kerstmoorden' en 'Jonge vrouw overleden na steekpartij'. Daarnaast heeft hij in de Kerstnacht van 2019 berekenend gehandeld, zegt het OM. "Hij heeft na de moord het mes gedumpt en zijn trui en jas verstopt."

De verdachte heeft alleen gezegd dat "het mes ineens in haar zat." Voor de rest zegt hij niets meer van de moord te weten. Justitie gelooft daar niets van.

Betrapt

Nadat verdachte Wim V. de jonge vrouw had doodgestoken, werd hij betrapt door een voorbijganger. Die zag dat Wim V. boven op Chantal zat, wiens broek naar beneden was getrokken. Toen de voorbijganger de vrouw probeerde te redden, is de verdachte hem aangevlogen. Met zijn duimen drukte hij de ogen in de kassen van de getuige. Met zijn actie heeft de voorbijganger verkrachting van het slachtoffer mogelijk nog weten te voorkomen.

Stoornis

Verdachte Wim V. heeft aangegeven dat hij graag psychisch behandeld wil worden. Hij zegt zelf te lijden aan verschillende psychische stoornissen. Welke dat zouden zijn is niet bekend, omdat hij psychisch onderzoek heeft gefrustreerd. "Hij heeft zich anders voorgedaan en vragenlijsten verkeerd ingevuld", zegt het OM.

Desondanks concluderen specialisten dat er wel een stoornis moet zijn, gezien zijn problematische jeugd en oude psychische rapporten. Ze zeggen: "Het is een solistische man met beperkte sociale vaardigheden. Bij conflicten reageert hij explosief." Het OM gaat er daarom vanuit dat Wim V. enigszins ontoerekeningsvatbaar is.

Opwelling

Volgens V's advocaat heeft zijn cliënt gehandeld in een opwelling en is er geen sprake van een vooropgezet plan om Chantal van het leven te beroven.

De ouders van Chantal de Vries spraken de verdachte eerder vandaag toe, in een emotioneel betoog.

De rechtbank velt 16 februari vonnis.

