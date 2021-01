Politiek vraagt meer aandacht voor laaggeletterdheid in Enschede

De urgentie is volgens initiatiefnemers Deniz Dönmez (PvdA), Margarita Jeliazkova (D66) en Ayfer Koç (CDA) hoog. "24 procent van de Enschedeërs heeft moeite met lezen en schrijven. Moeite hebben met taal raakt veel inwoners: geen goede baan kunnen krijgen, geen mogelijkheid om door te leren, niet in staat zijn je kind te helpen op school of nooit eens wegdromen met een goed boek."

Alex en Bea volgen een cursus bij Atifa om beter te leren schijven en lezen (Foto: RTV Oost)

Alex en Bea

Alex en Bea hebben ook moeite met lezen en schrijven en volgen een cursus bij Alifa. Bea was veertien toen ze van school ging. "Ik kan wel schrijven maar weet niet goed wanneer ik een punt, komma of vraagteken moet zetten." Alex is dyslectisch en heeft onder meer moeite met het invullen van formulieren. "Ik schrijf alles aan elkaar vast en als ik praat haal ik soms de woorden en zinnen door elkaar. Daardoor word je soms voor dom versleten en dat doet pijn."

Versnipperd

In Enschede lopen diverse leertrajecten om laaggeletterdheid aan te pakken. Volgens de drie politieke partijen is de huidige aanpak echter te versnipperd en werkt die onvoldoende. "Het is tijd voor een heldere en brede aanpak waarin wij als gemeenteraad voorop lopen."

Herkennen

In het initiatiefvoorstel stellen de raadsleden onder meer voor om medewerkers van de gemeente die veel met inwoners te maken hebben te scholen in het herkennen van laaggeletterdheid en het professionaliseren van taaldocenten en vrijwilligers.