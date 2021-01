Marathonloper Hans zet Raalte op de kaart voor het goede doel

Hij doet het wel vaker, vormpjes lopen op de kaart door een bepaalde route uit te stippelen en die hardlopend af te leggen. In maart nog, toen hij als bedankje voor de zorg 'dank' liep. Of een hondje, gewoon omdat het kan. Nu gaat hij de letters R-A-A-L-T-E lopen, voor de stichting Leergeld Salland.

"Ik ga gewoon lekker sjouwen", zegt Groen enthousiast. "Ja, je moet wel een beetje gek zijn om zes marathons te lopen. Maar weet je, een beetje humor in deze tijd moet toch kunnen. Het zijn allemaal nare berichten die je in de krant leest en dan is dit ook wel eens leuk."

We liepen een stukje mee met Hans Groen. (Tekst gaat verder onder de video)

Goede doel

Iedereen kan Groen steunen door geld te doneren. "Al het geld komt ten goede aan stichting Leergeld Salland. Zij zetten zich in voor gezinnen in armoede, die niet voldoende geld hebben om de kinderen te laten sporten of bijvoorbeeld om op muziekles te laten gaan."

Een passend doel vindt Groen. "Ik zie ook in mijn nabije omgeving mensen die hier mee te maken hebben. Mensen laten het niet zien, omdat ze zich er misschien voor schamen. Dan is het mooi om er aan bij te dragen dat die kinderen toch kunnen sporten of muziekles kunnen volgen, dankzij de stichting."

Elke twee weken loopt Groen een letter, de laatste op 20 maart. Doneren? Dat kan via Raalte op de kaart.