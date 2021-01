Hoge Raad: veroordeling Janet S. in zaak Chaletmoord blijft in stand

De veroordeling van Janet S. uit Kampen, die hoofdverdachte was in de zogenoemde chaletmoord, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. S. werd in januari 2019 in hoger beroep tot veertien jaar cel en tbs veroordeeld, voor het ombrengen van de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf.

Twee medeverdachten werden ook veroordeeld. Van de tweede verdachte blijft de veroordeling ook in stand, de zaak van de derde verdachte moet opnieuw worden behandeld.

Hak- en steekwonden

Het levenloze lichaam van Kuijf werd in maart 2014 aangetroffen in een brandend chalet in Ermelo. Hij bleek op beestachtige wijze om het leven gebracht. Zijn lichaam vertoonde meer dan veertig hak- en steekwonden, toegebracht met een mes en een bijl.

Al snel werd Janet S. opgepakt. Zij woonde tijdelijk in het chalet. Janet en de zakenman hadden elkaar leren kennen via een website waar seksafspraakjes gemaakt kunnen worden. Die avond in maart is de zakenman in het chalet geweest. Janet heeft tientallen minuten op hem ingestoken met een mes en geslagen met een bijl.

Geen nieuwe vragen

De advocaten van de verdachten hebben bij de Hoge Raad gevraagd de veroordelingen te vernietigen. Maar de Hoge Raad veegde alle klachten van de advocaten van S. en van de tweede verdachte van tafel omdat ze ongegrond zouden zijn en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen. De zaak tegen de derde verdachte moet dus wel opnieuw door het gerechtshof worden behandeld.