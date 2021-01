'Man en zijn twee minderjarige zonen verdachten in onderzoek dode Lotte (14) uit Almelo'

Een van deze gezinsleden blijkt degene die zondagmiddag alarm heeft geslagen. Kort daarop werd Lotte's ontzielde lichaam ontdekt in een sloot op een afgelegen plek bij bedrijventerrein Het Wendelgoor aan de rand van Almelo.

De politie werkt - onder de codenaam Bateleur 21 - met een groot team aan de zaak. Zoals gemeld werden aanvankelijk eerst twee personen aangehouden en later een derde verdachte. Volgens een bron rond het onderzoek heeft de politie de telefoon van Lotte na een zoekactie teruggevonden in de buurt van haar lichaam.

Onderzoek in woning

Terwijl de vader en twee zonen vastzitten, is de moeder met de jongste zoon elders ondergebracht. Het huis is momenteel onbewoond en wordt bewaakt door een professioneel beveiligingsbedrijf. Het pand wordt op die manier vrijgehouden voor onderzoek. Buurtbewoners zagen er maandagavond al rechercheurs in witte pakken naar binnen gaan om onderzoek te doen naar mogelijke forensische sporen.

Het gezin bestaat uit een vader, moeder en drie zonen. Terwijl de jongste zoon nog op de basisschool zit, volgen de twee oudere broers voortgezet onderwijs. Ze staan in de buurt vooral bekend als fanatieke motorsporters. Overigens is niet duidelijk waarom de vader al jaren met zijn gezin aan de Willem Kloosstraat woont, maar officieel in Wierden staat ingeschreven.

Opgeschrikt

Volgens een omwonende werd de buurt zondagmiddag opgeschrikt, omdat de vader ineens met hoge snelheid met zijn witte bestelbusje door de straat reed.

Een van zijn zonen zou even daarvoor met Lotte een ruzie hebben gehad, die vervolgens totaal uit de hand liep. In paniek heeft de jongen daarna alarm geslagen. Onduidelijk is waarover de twee ruzie hebben gekregen.

Afgelegen plek

Nadat de vader werd ingeseind dat er iets ernstigs was gebeurd, is de man in zijn witte bestelbusje gesprongen en naar de plek gereden, waar Lotte later werd teruggevonden. Een uiterst afgelegen locatie, die niet of nauwelijks toegankelijk is voor auto's, op steenworp afstand van de lokale rugbyclub.

Daar heeft hij zijn zoon opgepikt, waarbij hij een rode scooter achter in de bus heeft meegenomen naar de woning aan de Kloosstraat.

Tweede zoon later aangehouden

Volgens een buurtbewoonster stond de politie echter al te posten op het moment dat de vader met zijn busje de straat in kwam rijden. De vader en zijn twee zonen werden vervolgens, afgezonderd in diverse politieauto's, meegenomen. De moeder hoefde niet mee, maar stond erop dat ze mee mocht, zo meldt een buurtbewoonster.

Nadat aanvankelijk een van de zonen zondagmiddag meteen al werd ingerekend, werd de andere zoon pas maandagavond officieel aangehouden. Onduidelijk is wat zijn rol was en waarom hij pas de volgende dag is aangehouden. Ook is niet bekend of hij ook op de plek aanwezig was waar Lotte later is teruggevonden. De witte bestelbus en rode scooter zijn in beslag genomen voor sporenonderzoek.

In beslag genomen

Chantal Westerhoff, woordvoerster van het rechercheteam Bateleur 21, wil geen commentaar geven op de relatie tussen de drie verdachten. Ook wil ze niet ingaan op de vraag of Lotte's telefoon is teruggevonden.

Daarnaast onthoudt de zegsvrouw zich van commentaar op welke rol de vader in deze zaak zou hebben gespeeld.

'Alleen maar verliezers'

Opvallend is dat de woning wordt vrijgehouden voor nader onderzoek, wat inhoudt dat de politie er rekening mee houdt dat hier sporen kunnen worden aangetroffen die met de zaak te maken kunnen hebben. "We zoeken op meerdere plekken naar forensische en tactische sporen", zo bevestigt de woordvoerster.

In de Almelose buurt heerst intussen vooral ongeloof. Een buurtbewoonster kan er maar niet over uit: "De vader en moeder zijn hardwerkende mensen. Hij heeft een eigen bedrijf, zij werkt in de zorg. Voor de familie van het slachtoffer Lotte is dit in de eerste plaats een drama, maar dit verhaal kent eigenlijk alleen maar verliezers."