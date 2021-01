Enschede tekent geen bezwaar aan tegen nieuwe staatssteun voor Apollo Vredestein Hongarije

Een nieuwe, omstreden, steunmaatregel van de Hongaarse overheid aan de Vredestein fabriek in dat land hoeft niet te rekenen op bezwaar vanuit Nederland. Volgens het Enschedese college van B en W is die 'coronasteun' goedgekeurd door het Europese Parlement.

Onlangs bleek dat bandenfabrikant Apollo bijna vier miljoen euro subsidie krijgt van de Hongaarse regering voor modernisering van de Vredestein fabriek in Hongarije. Daarmee neemt de regering bijna een derde van de totale kosten voor haar rekening. De ondernemersraad van Vredestein in Enschede is verbaasd en teleurgesteld over deze Hongaarse subsidie. Daarnaast roerden vakbonden en regionale en landelijke politici zich op hoge toon in de media over dit nieuwe geval van staatssteun.

Over deze vier miljoen steun zal Enschede niet in geweer komen, zo blijkt uit antwoorden op raadsvragen van Democratisch Platform Enschede. "De Hongaarse subsidie waarover gesproken wordt in het nieuws is onderdeel van een Hongaars crisis- en herstelpakket (i.c. een corona-maatregel) dat is goedgekeurd door het Europees parlement. Wij zien om die reden geen titel om bezwaar te maken."

Verhuizing

De kwestie ligt gevoelig, omdat de Hongaarse overheid enkele jaren geleden zo'n honderd miljoen subsidie gaf waarmee moederbedrijf Apollo een fabriek bouwde in Hongarije die in 2017 in bedrijf ging. Vorig jaar bleek dat die fabriek geen collega, maar een concurrent te zijn voor de Enschedese vestiging. Ruim vijfhonderd mensen worden overtallig en het werk verhuist naar Hongarije. Volgens de directie was de arbeid in Enschede te duur, waardoor er vorig jaar ook verlies werd geleden.

Over die honderd miljoen euro aan staatssteun kwam afgelopen voorjaar veel rumoer. Het werd gezien als oneigenlijke steun die tot valse concurrentie leidde waardoor arbeid werd weggelokt. Het bleek echter met instemming van de Europese Commissie te zijn gebeurd.

Voor de fabriek in Enschede is een werkgarantie voor de komende vijf jaar. Veel insiders verwachten dat de fabriek in Enschede een 'sterfhuis' is dat na die garantieperiode verder afgebouwd gaat worden.