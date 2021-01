Burgemeester Almelo: "Verspreid geen geruchten over dood van Lotte (14)"

Zondagavond werd het stoffelijk overschot van het meisje uit Almelo gevonden in een slootje achter bedrijventerrein Het Wendelgoor in de stad. De politie heeft inmiddels drie personen aangehouden, twee zijn er minderjarig. Uit onderzoek door RTV Oost blijkt dat het zou gaan om een vader en twee minderjarige zoons.

'Impact op Almelo is groot'

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff zegt dat er verschillende verhalen de rondte doen over de zaak, speculaties die vervelende consequenties kunnen hebben. "We kregen een melding van een moeder dat haar zoon in diverse appgroepen rondgaat als betrokkene bij dit misdrijf. Dat blijkt dus absoluut niet te kloppen. Er wordt veel gespeculeerd."

Burgemeester Gerritsen doet mede daarom de oproep geen geruchten de wereld in te helpen. "Het verspreiden van geruchten is slecht. De politie moet alle ruimte krijgen om het onderzoek uit te voeren. Er zijn mensen aangehouden, dat zijn verdachten en nog geen schuldigen. Het heeft geen zin om te speculeren, het voegt niets toe", vervolgt Gerritsen.

'Grootste angst van elke ouder'

Hij schrok bij het horen van het nieuws afgelopen weekend. "Dit is de grootste angst van elke ouder. Dat je kind gezond en wel de deur uitgaat, maar niet meer thuiskomt. Dat hakt er enorm in bij de ouders en familie, maar ook bij de Almelose gemeenschap. Dit doet heel veel mensen pijn, of ze het meisje nou kennen of niet."

'Er zijn kinderen verdacht'

Gerritsen merkt om zich heen dat de impact groot is. "Mensen praten er over, ze volgen dit nieuws en dat raakt mensen. Dat is voorstelbaar, een heel groot leed. Inwoners voelen zich hier bij betrokken."

Van de drie aanhoudingen, zijn er twee personen minderjarig. Een drama vindt Gerritsen. "In mijn ogen zijn minderjarigen gewoon nog kinderen. Dat maakt het een drama, dat zulke jonge levens nu al als verdachte betrokken zijn bij een politieonderzoek."

Lof heeft hij voor het Zone.college, de school waar Lotte op zat. "Ik heb de directeur gesproken en heb er veel lof voor hoe zij hier mee omgaan. De ouders van het meisje heb ik nog niet gesproken, daar is het nog wat te vroeg voor."