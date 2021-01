Aldi in Dedemsvaart blijft doorprocederen tegen gemeente Hardenberg

De verplaatsing van supermarkt Aldi naar het Mercatorterrein in Dedemsvaart gaat definitief niet door na een uitspraak van de Raad van State vorig jaar. Maar Aldi blijft met de gemeente Hardenberg in een juridisch gevecht.

Vandaag behandelde de Raad van State een WOB-procedure van Aldi. De supermarktketen wil alle documenten van de gemeente boven tafel over mogelijk geheime afspraken die zijn gemaakt met andere supermarktketens over detailhandel in Dedemsvaart.

Mager resultaat

De gemeente heeft in opdracht van de Raad wel documenten openbaar gemaakt, maar dat zijn volgens Aldi nog niet alle stukken. “Het resultaat is mager”, zegt de advocaat van Aldi. Er zijn wel aanvullende documenten aan Aldi gegeven, maar dat zijn stukken die al openbaar zijn.

Volgens de advocaat moeten er nog e-mails en brieven bestaan over contacten tussen de gemeente en andere supermarktketens. Er zouden onder meer gesprekken zijn geweest tussen de gemeente en Jumbo. Daarbij zou Jumbo hebben geëist dat Aldi bij een verhuizing van de huidige locatie aan de Julianastraat niet naar een bedrijventerrein mocht gaan, maar wel naar het centrum. Het gaat volgens de advocaat om zulke documenten die nog boven tafel moeten komen.

Helder antwoord

“We hebben getoond wat we hebben”, reageert de advocaat van de gemeente. “We hebben niets te verbergen.” Maar op de vraag van de Raad of het niet wonderlijk is dat vrijwel alleen e-mails boven tafel kwamen die gaan over Aldi en niet over andere supermarkten, bleef een helder antwoord uit.

Volgens de gemeente is de relatie met Aldi intussen een stuk beter. “We willen daarom graag een streep onder dit dossier zetten", aldus de advocaat. Voor de voorzitter van de Raad was dit een reden om te bemiddelen. Hij stelde voor dat de gemeente nog eens het archief induikt met specifieke vragen van Aldi. Komen de strijdende partijen er dan nog niet uit, dan doet de Raad alsnog uitspraak.

De advocaat van Aldi vindt ook dat de relatie met de gemeente flink is verbeterd. Maar dat neemt niet weg dat ze elkaar toch weer bij de Raad gaan tegenkomen.

Verhuizing lijkt enige oplossing

De gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor woningen vlak achter de huidige vestiging van Aldi aan de Julianastraat. Aldi heeft al bij de Raad beroep ingesteld tegen dit bouwplan. Een verhuizing van Aldi naar een andere plek in Dedemsvaart lijkt de enige oplossing.