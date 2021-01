Stegeman wil stunten bij Feyenoord: "Dat staat nog wel op mijn verlanglijstje"

"Een stunt tegen een topploeg staat nog wel op mijn verlanglijstje", zegt Stegeman een dag voor het treffen met Feyenoord. "We hebben afgelopen wedstrijd tegen AZ ook al voor een verrassend resultaat gezorgd. Ik denk niet dat heel veel mensen daar rekening mee hadden gehouden. Dat is knap, het zou mooi zijn als we nu ook eens in uitwedstrijden kunnen stunten."

Probleem

Op voetballend vlak kan PEC doorgaans alleraardigst meekomen met de topclubs in Nederland, maar vaak staan Stegeman en consorten aan het einde van de rit wel met lege handen. "Dat is ons probleem tegen die teams. Het zal dan wel de kwaliteit van een topclub zijn. Misschien moeten we daar iets minder naïef in zijn. Meedoen en verdiend winnen zou het mooiste zijn, maar met af en toe een puntje stelen is ook niets mis."

Lastige klus

Stegeman weet echter ook dat Feyenoord zelden wordt verslagen in eigen huis. "Het blijft gewoon harstikke moeilijk. Feyenoord is al een tijd lang bijna niet te verslaan. Ze hebben volgens mij ook nog eens de minste tegendoelpunten in de Eredivisie. Het wordt een lastige klus, maar wij zijn goed gemutst en gaan ervoor", vervolgt hij.

PEC heeft bovendien al negen wedstrijden op rij niet gescoord op bezoek bij Feyenoord. "Vorig jaar hebben we er nipt verloren, wel een partij kansen bij elkaar gevoetbald, maar niet benut. Dus het wordt tijd dat we toch eens gaan scoren in De Kuip."

Misidjan

Misschien dat nieuweling Virgil Misidjan daar verandering in kan brengen. De kersverse aanwinst zit voor het eerst bij de selectie. Stegeman kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Op de langdurig geblesseerde spits Slobodan Tedic (klaplong) na, staat er enkel achter de naam van Mustafa Saymak nog een vraagteken. De middenvelder is niet okselfris.

Het duel tussen Feyenoord en PEC Zwolle begint woensdagavond om 21.00 uur en is live te volgen in een extra uitzending van De Oosttribune op Radio Oost.