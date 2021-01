Alle duels derde periode Keuken Kampioen Divisie tóch live op ESPN

Goed nieuws voor de aanhangers van Go Ahead Eagles: alle wedstrijden in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie worden tóch live uitgezonden door ESPN. Dat heeft de betaalzender vanmiddag bekendgemaakt.

Een week geleden kwam het bericht naar buiten dat er per speelronde in de eerste divisie nog maar vier wedstrijden live op televisie te zien zouden zijn. "Het geld was op", klonk het. Na aandringen van clubs en supporters uit de Keuken Kampioen Divisie is er echter een mogelijkheid gevonden om alle wedstrijden live in beeld te brengen.

Handen ineen slaan

"De supporters en sponsors zijn enorm belangrijk voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, daarom willen de clubs ondanks hun eigen zware financiële positie – vanwege de coronacrisis – de live uitzendingen tóch mogelijk maken. Het is mooi dat in deze tijden van crisis alle partijen de handen ineen slaan en dat het in dit korte tijdsbestek, dankzij de flexibele medewerking van politie en gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden", zegt Keuken Kampioen Divisie-directeur Marc Boele.

Wijzigingen

Doordat er nu niet vier, maar tien wedstrijden per speelronde worden uitgezonden, kent de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie wel een aantal wijzigingen. Deze zijn hier te vinden.