Lockdown in Nederland met drie weken verlengd, nog geen avondklok

De lockdown die in Nederland sinds 15 december van kracht is, wordt met drie weken verlengd. Basisscholen gaan mogelijk 25 januari weer open. Daarover wordt volgende week meer duidelijk heeft premier Rutte vanavond gezegd tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Het kabinet voert vooralsnog geen avondklok in als maatregel om het coronavirus verder in te dammen, maar ziet die maatregel wel als een reële optie.

Wat al verwacht werd, kondigde premier Rutte vanavond dus ook aan. Nederland blijft nog drie weken extra in lockdown. Omdat de coronamaatregelen langer zullen gelden, werkt het kabinet aan een uitbreiding van steun voor ondernemers. "We moeten zoveel mogelijk bedrijven en banen door de crisis heen trekken", aldus Rutte. Het kabinet is in overleg met VNO, MKB Nederland en vakbonden over de inhoud van het steunpakket.

De uitbreiding van het steunpakket moet vooral de hardst getroffen sectoren helpen. Restauranteigenaren en kroegbazen moeten hun zaak al lang gesloten houden, en sinds half december zijn ook de meeste winkels dicht. Verder is de evenementensector hard geraakt.

"Grote zorgen"

Half december werd de lockdown aangekondigd tot zeker 19 januari, maar premier Rutte gaf eerder al aan dat de hoge besmettingscijfers van de afgelopen tijd niet hoopvol stemden. Die boodschap had de minister ook vanavond weer voor de inwoners van Nederland. Het kabinet heeft "grote zorgen" over de gemuteerde variant van het coronavirus die over is komen waaien uit het Verenigd Koninkrijk. Minister-president Mark Rutte noemt de berichten daarover uit Londen en ook uit Ierland "alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt".

Het kabinet heeft mede daarom besloten de huidige lockdown met drie weken te verlengen, bevestigt Rutte. Ook daalt het aantal besmettingen met het coronavirus nog niet snel genoeg. "We zitten in een ernstige situatie. De zorg over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus is groot.

Basisscholen

Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen. Dat hangt af van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten 'Britse variant' van het coronavirus. Pas nadat de deskundigen van het OMT met een advies erover zijn gekomen, neemt het kabinet een besluit. "Alleen als het kan gaan de scholen open", aldus Rutte. Hij denkt daar volgende week meer over te zeggen. "Het moet wel veilig kunnen en de cijfers moeten daar een mogelijkheid voor geven."

Leerlingen op middelbare scholen moeten weer anderhalve meter afstand houden van elkaar. Nu is het zo dat scholieren wel anderhalve meter tot docenten moeten houden, maar niet tot elkaar. Omdat de lockdown voor het middelbaar onderwijs zeker geldt tot 9 februari zal de anderhalvemetermaatregel daarom alleen gelden voor de examenklassen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Zij gaan op dit moment gewoon naar school.

De anderhalvemetermaatregel in het voortgezet onderwijs werd in de zomer losgelaten op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Avondklok

De invoering van een avondklok ligt voor het kabinet als serieuze optie op tafel vanwege de komst van de Britse variant van het virus. Ook zijn er weinig andere maatregelen meer beschikbaar. De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan en bij elkaar op bezoek gaan. Ook kan een avondklok samenscholing onder jongeren tegengaan, verwacht Rutte.

Dat de avondklok er nog niet komt, is niet heel verrassend. Eerder sprak een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken tegen de invoering van de avondklok te zijn. Daarnaast is er ook veel weerstand van de burgemeesters. Ze vinden de maatregel buitenproportioneel en vragen zich af of een avondklok het gewenste effect oplevert. Ook politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan.

Spoedadvies

Het kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. Dat zegt minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie. Het OMT is gevraagd met spoed een advies uit te brengen over "wat die maatregel ons op kan leveren". Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven.

Een uitgaansverbod voor de late avond en nacht is een "ingrijpende maatregel", erkent Rutte, maar het zou kunnen helpen het aantal contacten en daarmee de verspreiding van het virus te verminderen. "We willen zolang de lockdown duurt het maximale doen", aldus de premier.