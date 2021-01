Grote verslagenheid op scholen na dood Lotte (14) uit Almelo

Grote verslagenheid in Almelo na de dood van de veertienjarige Lotte. Zowel op basisschool De Wereldboom als haar huidige opleiding Zone.college is het overlijden van het pubermeisje keihard aangekomen. Bij Zone.college worden nu voorbereidingen getroffen voor het herdenken van Lotte. Met het oog op corona gebeurt dat in overleg met de GGD.

Zoals gemeld worden in deze zaak een vader en zijn twee minderjarige zonen aangehouden. Officieel worden alle drie 'verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje', maar onduidelijk is welke rol zij individueel volgens justitie zouden hebben gespeeld.

Nieuws komt hard aan

Op Zone.college - het vroegere Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) - is het nieuws keihard aangekomen. Een deel van de leerlingen is maandagmiddag naar school geroepen, waarna ze het slechte nieuws persoonlijk te horen kregen.

Andere leerlingen, die vanwege de covid-maatregelen thuisonderwijs volgen, kregen van hun leerkracht te horen dat ze moesten zorgen dat ze met hun laptop in de buurt van een van hun ouders waren, waarna ook zij werden geïnformeerd over de dood van Lotte, die in het tweede leerjaar zat.

"In overleg met de familie zal gekeken worden hoe en wanneer wij afscheid kunnen nemen" Woordvoerder van Zone.college

Directeur André Hoeben verwijst voor commentaar door naar een medewerkster vanuit de centrale organisatie. Zelf wordt de directeur dezer dagen belaagd door de media: "Ik heb hier zo onderhand een dagtaak aan, maar het moge duidelijk zijn dat we iets voor Lotte gaan doen."

Afscheid nemen

Woordvoerster Marije Bruning laat weten dat de komende dagen op school vooral in het teken staan van de begeleiding en opvang van leerlingen, docenten en andere betrokken.

"In overleg met de familie van het meisje zal gekeken worden hoe en wanneer wij op een gepaste manier afscheid kunnen nemen van onze leerling", aldus de zegsvrouw. Corona maakt het echter extra lastig. "Daarover is er afstemming met de GGD over wat mogelijk is binnen de maatregelen. Op dit moment kan ik hier verder nog niets over zeggen", aldus de woordvoerster Bruning.

Basisschool

Het is intussen twee jaar geleden dat Lotte basisschool De Wereldboom heeft verlaten, maar ook hier kwam het nieuws over haar dood hard binnen, zo laat directeur Jeroen Olde Oosterik weten.

Lotte stond hier bekend als een een wat stil, lief en ingetogen meisje. "De kinderen uit de lagere groepen hebben haar uiteraard niet gekend, maar de leerlingen uit de bovenbouw wel. We hebben het nog wel even over gehad om een gedenkhoekje voor haar in te richten, maar hebben besloten daar toch vanaf te zien. Ook omdat corona het er niet gemakkelijker op maakt."

De directeur heeft intussen Lotte's ouders gesproken. "Ze zijn er uiteraard helemaal kapot van, dit is zo onwerkelijk allemaal."