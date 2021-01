Basisscholen kunnen straks mogelijk open; blij of bezorgd?

Blijdschap is er zeker omdat de docenten graag weer les willen geven. Hoe dan ook, bezorgdheid is er ook als het gaat om de Britse variant van het corona-virus. Er is daarover nog zoveel onduidelijk zegt Suzanne Habers, locatiemanager van OBS de Springplank in Zwolle.

"Hoe besmettelijk is dit virus voor kinderen? Worden zij er ziek van en hoe makkelijke kunnen ze het mee naar huis nemen en overdragen op het gezin? Hoe groot is het risico voor docenten om besmet te raken?"

Contact

Suzanne Habers staat in contact met kinderen, hun ouders, collega's en leerkrachten van andere scholen die onder de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio vallen. De reacties zijn wisselend. "Veel kinderen hebben vorderingen gemaakt met thuis-onderwijs via het internet. Maar ze missen hun klasgenootjes en de lessen op school."

De kinderen hebben het afgelopen jaar al minder geleerd dan normaal gesproken de bedoeling is. Toch wil ze niet spreken van een achterstand. Daar is de situatie niet naar. En ieder kind heeft ermee te maken.

Thuissituatie

Ouders reageren ook verdeeld. Bij sommige families is het thuisonderwijs bijna niet te doen en valt het voor de kinderen niet mee om geconcentreerd les te volgen. Ze hebben juist de aandacht van een docent nodig.

Bij andere gezinnen gaat het online lesgeven veel beter en zijn de ouders ook beter in staat om de rol van docent over te nemen. Vooral de druk van de ouders die graag willen dat de scholen weer open gaan is voelbaar.

Grote zorgen

Grote zorgen zijn er over het coronavirus. En dan vooral de Engelse variant die ook in Nederland voorkomt. Hoe groot is de kans dat families door hun kinderen worden besmet? En wat als er kwetsbare mensen in die families zijn die ernstig ziek kunnen worden of zelfs kunnen overlijden aan de de gevolgen van een corona-besmetting?

De scholen weten daarom niet wat het beste is. Ze hebben te weinig kennis om daar iets goeds over te zeggen en over te vinden. "We kunnen niet anders dan afwachten wat dit kabinet beslist over de scholen. En daar gaan we ons aan houden", zegt Suzanne Habers.