Huizenprijs stijgt nergens zo hard als in Hardenberg, huizen twintig procent duurder

Nergens in Nederland stijgt de huizenprijs zo hard als in Hardenberg. De huizen in de gemeente Hardenberg werden in een jaar tijd maar liefst eenvijfde duurder.

Landelijk wisselde een bestaand huis in het afgelopen kwartaal gemiddeld voor 365.000 euro van eigenaar. Daarmee is gemiddeld op jaarbasis sprake van een stijging met 11,6 procent. Makelaarsvereniging NVM spreekt van een "ongekend harde" prijsstijging, maar heeft tegelijkertijd flinke zorgen over het geringe aanbod van woningen. Vooral Oost-Nederland is populair.

NVM-woordvoerder Jeroen Hofstede laat weten dat de stijging in Hardenberg niet te maken heeft met Randstedelingen die naar de regio komen. "De kopers in Hardenberg zijn vooral mensen die er al wonen, die er vandaan komen, en die er willen blijven wonen."

Volgens de NVM is er te weinig aanbod in Hardenberg en wordt er dus flink overboden. "Bovendien", zegt Hofstede, "zijn de prijzen nu nog aan de lage kant, vooral in vergelijking met omliggende regio's. In Kampen en Zwolle, waar ik veel werk, zijn de prijzen al sky-high, deels ook vanwege die instroom vanuit de Randstad." Met andere woorden: de enorme stijging in Hardenberg is ook vooral een inhaalslag ten opzichte van de omliggende gebieden.

Woningtekort

Voor de makelaars is het tekort aan woningen de grootste bron van zorg. Koophuizen worden voor starters onbereikbaar en doorstromers blijven op hun beurt langer in hun huis zitten. De krapte was al in de afgelopen maanden te merken. Kopers konden in doorsnee uit minder dan twee huizen kiezen tijdens hun huizenjacht.

Volgens de NVM moeten er vooral meer woningen worden gebouwd. Ook om de woningen betaalbaar te houden. Naast de coronacrisis en het aanjagen van de economie zou dit het derde belangrijke aandachtspunt moeten zijn voor een volgend kabinet. Daarnaast moeten gemeenten meer inzetten op vraaggestuurd bouwen.

Vrijstaande woningen

Van alle woningtypen liep de prijs van vrijstaande woningen afgelopen maanden het hardst op met een prijsstijging van gemiddeld 14,1 procent. Tussenwoningen werden in doorsnee 12,6 procent meer waard. Appartementen wisselden voor net geen 10 procent meer van eigenaar.