Weekcijfers coronabesmettingen in Overijssel: 4.615 besmettingen

In Overijssel zijn sinds afgelopen dinsdag tot vandaag 4.615 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het aantal besmettingen in Twente ligt hoger dan in IJsselland. In Twente kregen afgelopen week 2.835 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus, in IJsselland waren dat er 1.780.

Het weekoverzicht van het RIVM registreert het aantal coronagevallen tussen afgelopen dinsdag tien uur 's ochtends en tien uur vanmorgen.

De cijfers laten zien dat in Twente het aantal besmettingen in de grote steden het hoogst is. Enschede telde 511 besmettingen, Hengelo 324 en Almelo 251. Het laagste aantal besmettingen werd afgelopen week geregistreerd in Wierden: 94.

Relatieve cijfers

Maar absolute cijfers vertellen niet het hele verhaal. Enschede mag dan het hoogste aantal besmettingen hebben in aantallen, maar relatief is de besmettingsgraad in de stad een stuk lager dan in kleinere gemeenten in Twente. Enschede, Hengelo, Almelo en Wierden zijn in Twente 'oranje' gebieden vanwege de relatief lage besmettingsgraad. Ook Hellendoorn, Hof van Twente en Oldenzaal zijn oranje, zij het iets donkerder.

Ter vergelijking: Enschede telde 511 nieuwe besmettingen afgelopen week, maar op elke 100.000 inwoners zijn het er 320,1. In Haaksbergen, dat 158 nieuwe besmettingen telde, is de besmettingsgraad 649,9 per 100.000 inwoners. Wierden heeft het laagste aantal besmettingen, maar per 100.000 inwoners is de besmettingsgraad nog altijd 384,5.

IJsselland

In IJsselland zijn er zelfs al gemeenten, zoals Olst-Wijhe en ook Zwolle die langzaam richting geel beginnen te kleuren. In Olst-Wijhe hoorden afgelopen week maar 27 mensen dat ze besmet waren met het coronavirus, wat neerkomt op een besmettingsgraad van 147,9 op 100.000 inwoners.

In Hardenberg ligt die besmettingsgraad veel hoger. Daar hoorden de afgelopen week 409 mensen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Dat zijn er 671,1 per 100.000 inwoners

Kijk op onderstaande kaartje hoe hoog het aantal besmettingen in jouw gemeente de afgelopen week was.

Wil je weten hoeveel mensen in jouw gemeenten zijn opgenomen in het ziekenhuis omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Kijk dan in onderstaande grafiek