Twintig coronadoden in Twente vandaag, 14 december laatste keer dat sterftecijfer nul was

In Twente zijn de afgelopen 24 uur twintig mensen overleden aan corona. Het is een nieuw dieptepunt voor de regio dat de afgelopen weken al vaker met hoge sterftecijfers te kampen had. Vorige week nog meldde het RIVM, ook op dinsdag, 18 doden. De laatste dag dat er in Twente geen doden te betreuren waren, was op 14 december.

Het RIVM presenteert op het coronadashboard een overzicht van het aantal sterfgevallen sinds 1 maart vorig jaar. Die grafoek laat flinke pieken zien. Het toont ook meteen het verschil tussen de eerste golf en de huidige golf die de regio vele malen zwaarder treft dan het geval was in het afgelopen voorjaar.

Flinke piek

De eerste golf kende één flinke piek op 1 mei toen in Twente zestien personen overleden aan het virus. Tussen 1 mei en 1 oktober was er in Twente ook niet zo veel aan de hand als je kijkt naar de sterftecijfers. De hoogste piek werd toen op 26 augustus genoteerd: twee sterfgevallen.

Onvergelijkbaar met de cijfers die sinds oktober te zien zijn in Twente. Die pieken regelmatig met dus 14 december als laatste dag waarop er in Twente geen coronadoden te betreuren waren. En vandaag als dieptepunt: 20 doden.

Hoe is dat in IJsselland?

In de Veiligheidsregio IJsselland was 26 september vorig jaar het absolute dieptepunt tot nu. Betrekkelijk uit het niets waren er toen in die regio 21 doden te betreuren.

Over het algemeen ligt in IJsselland het aantal doden aanmerkelijk lager dan in Twente. Vandaag waren het er drie. De afgelopen dagen was zes het hoogste aantal sterfgevallen. Op 3 januari was het voor het laatst dat er in IJsselland geen doden te betreuren waren door corona.