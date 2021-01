KNVB begrijpt verlenging lockdown en is in gesprek met overheid, geen promotie en degradatie volleyballers

De KNVB laat vanavond weten dat het met de overheid in gesprek is om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om voetballers weer normaal te laten trainen. "Wij willen niet afwachten tot de stadions en alle amateurvelden weer volstromen", aldus de bond.

Geen promotie en degradatie in volleybal

Sinds half oktober liggen alle amateursporten stil, vorig weekend begonnen de Eredivisies basketbal en volleybal wel weer. De volleybalbond heeft na de verlenging van de lockdown van vanavond besloten dat er geen promotie en degradatie gaat plaatsvinden. Dat besluit volgt op de constatering dat alle drie de scenario's voor een herstart van het seizoen niet haalbaar zijn. De opties van een herstart begin januari en een verlenging van het seizoen ten behoeve van promotie/degradatie waren al niet meer mogelijk. Ook de mogelijkheid om een halve competitie uit te spelen is nu vervallen. De bond laat weten dat het, als het mag van de overheid, wel wedstrijden gaat organiseren. Deze zullen dan zoveel mogelijk conform de resterende wedstrijdschema's zijn, zodat er zoveel mogelijk gevolleybald kan worden.

Betaald voetbal

Ook over het betaald voetbal, dat wel gewoon doorgaat, liet de KNVB zich uit: "Dankzij alle extra maatregelen en investeringen van de clubs en het intensieve testbeleid kan de bal blijven rollen in het betaald voetbal. We zijn blij dat we hierdoor zoveel thuisblijvers kunnen vermaken met onze wedstrijden. Daarnaast kijken we ernaar uit dat we in de nabije toekomst met onze fieldlabs kunnen bijdragen aan het vergaren van nieuwe kennis en inzichten over het coronavirus."