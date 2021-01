Wat vind jij: Zie jij licht aan het einde van de tunnel?

Dat de lockdown zou worden verlengd, was al langer bekend. "Geen verrassing, maar wel een tegenvaller", zei Rutte daarover. Met de verlenging komt er nog geen einde aan de strenge maatregelen in ons land. Rutte riep iedereen op vol te houden en elkaar te steunen. "Zo halen we samen de eindstreep op de best mogelijke manier", zei hij.

De premier blijft positief en ziet licht aan het einde van de tunnel. Maar zie jij dat ook? Of zie je het somber in door bijvoorbeeld de komst van de Britse variant van het virus? Laat het weten door te stemmen op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.