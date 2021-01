Sinan Bakis is los en schiet Heracles Almelo met hattrick langs Emmen

Bakis kreeg na een kleine tien minuten een goede kans om zijn eerste seizoenstreffer te maken. Hij stuitte na een te korte terugspeelbal van Ricardo van Rhijn echter op doelman Dennis Telgenkamp. Even later kreeg de spits de bal op een presenteerblaadje van Delano Burgzorg, maar door een verkeerde aanname verprutste hij de kans.

Eindelijk raak voor Bakis

Na twintig minuten schoot Bakis zijn derde mogelijkheid hard en hoog over. Even later was het dat eindelijk raak voor de Turkse Duitser. Na een hoekschop tikte hij van dichtbij uit de rebound op zijn eigen kopbal binnen. Na een klein half uur probeerde Rai Vloet het met een vrije trap, maar die leverde Telgenkamp geen problemen op. Ook Silvester van der Water was ook dichtbij, maar de doelman hield zijn aangeraakte schot uit het doel. Kort voor rust was het wel opnieuw raak en weer was het Bakis. Van der Water vond de spits en die schoot beheerst de 2-0 binnen.

Hattrick compleet

Na een klein uur was Bakis dicht bij zijn hattrick, maar zag zijn schot geblokt worden. Even later was de hattrick er wel. Op fraai aangeven van Vloet schoot Bakis overtuigend de 3-0 binnen. Burgzorg kreeg een kwartier voor het einde een kans om het kwartet treffers te vervolmaken, maar schoot op Telgenkamp. Kort daarna schoot de linksbuiten voorlangs. Bakis kreeg een kans op zijn vierde, maar raakte de bal verkeerd.

Ook nog treffer Vloet

Rai Vloet maakte de avond nog mooier door kort voor het einde de 4-0 en daarmee zijn achtste van het seizoen te maken. Emmen zette er bedroevend weinig tegenover en dus had Heracles een makkelijke avond. Het was de vijfde zege van het seizoen en de ploeg van trainer Frank Wormuth heeft nu 18 punten.

Heracles Almelo - FC Emmen 4-0

1-0 Bakis (26)

2-0 Bakis (44)

3-0 Bakis (64)

4-0 Vloet (87)

Arbiter: Dieperink

Geel: Araujo, Bernadou

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers (Fadiga/71), Pröpper, Knoester (Les/70), Quagliata (Hardeveld/70); Kiomourtzoglou, Vloet (Agca/88), De la Torre; Van der Water (Lunding/80), Bakis, Burgzorg.

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl (Bakker/19), Van Rhijn, Araujo, Cavlan; Veendorp (Ben Moussa/77), Bernadou (Vlak/46), Kolar; Pena, Jansen (Laursen/46), De Leeuw (Avdijaj/77).

