Ron Jans maakte er in 1981 drie in De Kuip voor PEC Zwolle tegen Feyenoord: "Legendarische wedstrijd, maar mocht de bal niet houden"

Gesprek met Ron Jans over de wedstrijd in 1981

PEC Zwolle gaat vanavond op bezoek in De Kuip bij Feyenoord. Huidig FC Twente-trainer er toenmalig PEC Zwolle-speler Ron Jans heeft mooie herinneringen aan dezelfde wedstrijd in 1981. De linksbuiten maakte die middag een hattrick.

Jans maakte van 4-1, 4-3 en zorgde bij 5-4 voor de gelijkmaker. "Feyenoord was veel en veel beter. De verslaggever riep nog: er moet een wonder gebeuren. Dat wonder gebeurde, maar Feyenoord dacht dat ze al gewonnen hadden. We kwamen wat terug, 4-2, 4-3, toen scoorden ze weer. En toen hadden ze iets van: het is klaar. Als je dat denkt en niet meer zoveel doet... Ze vlogen er gewoon in, legendarische wedstrijd. Ik mocht de bal niet houden, maar er gingen er drie in."

Herinner hem nog wel

Bij één van de drie treffers ging doelman Joop Hiele van Feyenoord gruwelijk in de fout en dat moet hij na bijna veertig jaar nog steeds horen. "Joop en ik zaten toen samen bij de UEFA-jeugd, dus we kennen elkaar goed. Als ik hem tegenkom dan herinner in hem nog wel eens aan deze wedstrijd."

Niet slecht

Jans maakte er dus drie en hij was sowieso erg productief in die tijd. ""Ik heb drie seizoenen achter elkaar 11, 12 en 13 doelpunten gemaakt. Daar zaten vaak een vrije trap en een strafschop tussen, maar dat is niet slecht voor een buitenspeler."

Overgangsfase

PEC eindigde dat jaar maar net boven de streep, maar dat was niet gek volgens de huidige trainer van Twente. "PEC heeft ook jarenlang helemaal niet in de Eredivisie gespeeld. We zaten toen een beetje in een overgangsfase. We hadden in het begin ontzettend veel oude, goede spelers. Rinus Israël is misschien wel het beste voorbeeld. Maar op een gegeven moment stoppen die en wordt het allemaal een stuk jonger. En als we erin bleven, moesten we ook gewoon echt tevreden zijn."

Doe vanavond maar 0-0

Vanavond staat het duel in De Kuip dus ook op het programma. Jans denkt wel dat PEC een kans heeft: "Ja, dat denk ik wel. Hoewel het lijkt alsof Feyenoord een nieuw gevoel heeft, met een wat bredere selectie, meer aanvallers, mensen van blessures terug en een nieuwe spits. Als ik de toto moest invullen dan zou ik een 1 invullen, maar als je vraagt hoeveel wordt het? Doe maar 0-0. Ik ben trainer van Twente, maar ik hoop echt altijd dat PEC het goed doet hoor."