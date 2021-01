Minder vaak in de file rondom Zwolle door corona

Mede door de coronamaatregelen stond het verkeer op de wegen in en rondom Zwolle afgelopen jaar minder vaak in de files. In de spitsuren daalde de extra reistijd in Zwolle met bijna een kwart (24 procent), vergeleken met 2019. Dat blijkt uit data van TomTom.

Zwolle stond hiermee op de dertiende plaats van vertragingen op de weg in Nederland. Koploper is Haarlem, gevolgd door Den Haag en Nijmegen.

Dat het rustiger was op de weg door het thuiswerken en andere coronamaatregelen, betekent niet dat er geen vertragingen waren. Gemiddeld stonden automobilisten in Zwolle vorig jaar 57 uur lang stil in het verkeer tijdens de spits. Dit was 18 uur minder dan in 2019.

14 januari drukste dag

Voor de coronacrisis stond de automobilist in Zwolle het langst in de file op dinsdag 14 januari. Een autorit van een half uur duurde toen in Zwolle bijna tien minuten langer. Op die dag zorgde glas op de A1 voor grote chaos en urenlange files, ook op de A28 was het druk. Tijdens de coronacrisis was vrijdag 24 juli de drukste dag. Dit kwam door een ongeval op de A28 tussen 't Harde en Ommen.

De rustigste dag voor corona was 9 februari. Op die zondag kregen weggebruikers het advies om niet de weg op te gaan vanwege storm Ciara. De meest rustige dag tijdens COVID-19 was 29 maart. Dit was de eerste zondag nadat de intelligente lockdown werd aangekondigd. Er werd dringend verzocht om thuis te blijven. Landelijk daalde de reistijd met 32 procent.