Coronacrisis zorgt voor groei moederbedrijf Thuisbezorgd: bijna veertig procent meer maaltijdbestellingen

Terwijl middenstanders en horecabedrijven zich met hangen en wurgen door de coronacrisis worstelen, lijkt die crisis voor Just Eat Takeaway een geschenk uit de hemel. Het in Enschede opgerichte bedrijf bezorgde in 2020 39 procent meer maaltijden. Dat leverde een omzetgroei op van vijftig procent, vooral door de gesloten horeca en het vele thuiswerken.

UT-student Jitse Groen begon Just Eat Takeaway als Thuisbezorgd op zijn zolderkamertje in Enschede in het jaar 2000. Nu, ruim twintig jaar later, is het een beursgenoteerde onderneming met een omzet die over 2020 naar verwachting op 2,4 miljard euro uitkomt. Afgelopen jaar zijn er 558 miljoen bestellingen bezorgd, een groei van 39 procent. Volgens het bedrijf vooral te wijten aan gesloten horeca. Deze bedrijven zoeken veelal een kanaal om hun klant dan maar thuis te bedienen, en sluiten zich massaal aan bij Takeaway.

Overnamezucht

Intussen staat het hoofdkantoor van de multinational in Amsterdam en is Just Eat Takeaway, zoals het officieel heet, het op een na grootste maaltijdbezorgbedrijf ter wereld. Alleen in China is een nog grotere maaltijdbezorger. De groei van Takeaway is het gevolg van een ongebreidelde overnamezucht van Groen. Overigens heeft Takeaway op het Enschedese brouwerijterrein nog steeds een kantoor met zo'n honderdvijftig werknemers. Dit zijn vooral veel studenten, die in alle talen hulp leveren en klanten werven.

In 2016 ging Takeaway naar de beurs en kwam er veel geld in kas om overnames te plegen. In 2017 nam het de grootste concurrent in Duitsland over; Delivery Hero. In 2019 volgde het Britse Just Eat en vorig jaar werd afgesproken in de eerste helft van 2021 het Amerikaanse GrubHub over te nemen; de duurste aankoop tot dan toe met een prijskaartje van 6,4 miljard euro.

Nooit winst

De Enschedese student van toen staat nu in de Quote met een geschat vermogen van 1,4 miljard euro. En dat is toch bijzonder want in het hele bestaan van Just Eat Takeaway, zoals het oorspronkelijke 'thuisbezorgd' heet na alle overnames, heeft het bedrijf nog nooit winst gemaakt. Vorig jaar was het verlies zelfs 116 miljoen euro, het hoogste ooit. Dat verlies jaar op jaar is voor Groen geen probleem, voor hem is groei belangrijker dan marktaandeel.