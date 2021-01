Taakstraf geëist tegen illegale vogelhandelaar die ook op markt in Zwolle handelde

Tegen een internationale illegale vogelhandelaar is een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, met een proeftijd van drie jaar, geëist. De man handelde onder meer op de vogelmarkt in Zwolle met vogels uit het wild, die hij in landen buiten de Europese Unie zou laten vangen. “lk ga de bush bush niet in. Daar heb ik zo mijn mensen voor", vertelde de verdachte in een van de afgetapte chatsessies.

Naast de taakstraf eist de officier van justitie voor de rechtbank in Den Bosch ook een beroepsverbod van drie jaar plus een proeftijd van drie jaar. Justitie kwam hem op het spoor dankzij advertenties op een internetsite, een anonieme melding en informatie uit een ander politieonderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem de illegale import van beschermde vogels en het overtreden van veterinaire regels.

Chinese Wielewalen

De verdachte liet buiten de Europese Unie vogels uit het wild vangen. Deze beesten hadden geen verplichte herkomstverklaring. Ook kon de verdachte niet aantonen dat de vogels in (verplichte) quarantaine waren geweest. Het gaat om onder meer Chinese wielewalen, baardvoqels, blauwrugdwergpapegaaien, grijswangbaardvogels en zwartbrauwbaardvogels.

Deze soorten komen niet voor in de EU. Dat deze vogels uit het wild gevangen zijn en van buiten de EU komen én dat verdachte dit wist, is volgens de officier heel duidelijk uit het onderzoek gebleken. “We kennen vangers die ze kunnen vangen. Het probleem is de vogels Europa binnen te krijgen”, aldus de verdachte in een van de vele afgetapte chatsessies.

Vogelmarkt in Zwolle

Sinds 2015 bood de verdachte de vogels aan op binnen- en buitenlandse websites en op de vogelmarkt in Zwolle. Volgens de officier heeft de man vogels in Nederland op zijn bedrijf samengebracht, zonder te controleren waar de vogels vandaan komen. Ook was niet duidelijk of aan alle vereiste voorschriften is voldaan.

Door vogels samen te vervoeren bestaat de kans dat besmettelijke dierziekten, zoals vogelgriep, meegenomen worden en zich in Nederland verspreiden. Volgens het OM had de man, omdat hij met zijn bedrijf in deze branche actief is, kennis van de regels over het importeren van vogels van binnen en buiten de EU. Het gaat om dier- en volksgezondheid. Daarom vindt de officier het belangrijk dat de handel plaatsvindt volgens de internationale regelgeving.

Bekende in wereldje

De man is niet eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Wel is hij een bekende in de illegale vogelhandelwereld. Volgens de officier neemt de verdachte het niet zo nauw met de geldende wet- en regelgeving. Ook is hij bereid om vogels die daaraan niet voldoen in te kopen en te verkopen. ”Het bedrijf is niet geregistreerd, er is geen gezondheidsplan voor de vogels en de administratie werd niet goed bijgehouden", aldus de officier. Dit kon de verdachte volgens de officier ook voordelen opleveren ten opzichte van de concurrentie.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.