Overijsselse mbo-scholen uitgeroepen tot beste van Nederland

Vakschool Cibap in Zwolle en het Hoornbeeck College in Kampen zijn uitgeroepen tot beste van hun soort in Nederland. Dat blijkt uit de Keuzegids mbo 2021, die vandaag verschijnt. Ook ROC van Twente kreeg een goede beoordeling. De onderwijsinstelling werd uitgeroepen tot beste grote ROC van Nederland. De beste mbo-businessopleiding is te vinden in Hengelo. Het gaat om de opleiding Commercieel Business Management van Hogeschool Tio.

In de gids worden alle mbo-opleidingen in Nederland met elkaar vergeleken. De beoordelingen zijn gebaseerd op basis van studenttevredenheid, inspectierapporten en landelijke onderwijsstatistieken. De scholen worden onderverdeeld in drie categorieën:

• Brede scholen (ROC’s)

• Groene scholen (AOC’s)

• Specialistische scholen

In de categorie Brede scholen scoort het Hoornbeeck College het hoogst van Nederland, bij de Specialistische scholen is de eer voor het Cibap.

Topopleiding

Opvallend is dat zes van de acht opleidingen van het Cibap het predicaat topopleiding krijgen. De Zwolse mbo leidt op voor een baan in de creatieve industrie en scoort vooral hoog op de opleidingen Ruimtelijk Vormgever (niv. 4), Mediavormgever (niv. 4), International Creative Business Developer (niv. 4), Mediamaker (niv. 3), Filmmaker/AV (niv. 3) en Signmaker (niv. 3). De scores zijn ook bovengemiddeld als het gaat om onderwijs en begeleiding, omgeving, sfeer en veiligheid, doorstroom naar het tweede leerjaar en een laag percentage vroegtijdig schoolverlaten.

De Keuzegids is de enige onafhankelijke gids die de kwaliteit van opleidingen kritisch beoordeelt en vergelijkt. Iedereen die een vervolgopleiding kiest of bij die keuze helpt, vindt in deze gids deskundige hulp.

ROC van Twente

Ook ROC van Twente heeft een prima beoordeling gekregen in de mbo-Keuzegids die vandaag verschijnt. De onderwijsinstelling hoort bij de top drie ROC's in Nederland. Als grote ROC is de onderwijsinstelling zelfs als beste beoordeeld.

Ook een aantal opleidingen van ROC van Twente zich vanaf Topopleiding 2021 noemen en het daarbij behorende kwaliteitszegel tonen. Het zegel staat voor onderwijs dat kwalitatief van zeer hoog niveau is. ROC van Twente krijgt voor elf opleidingen het kwaliteitszegel Topopleiding 2021 toebedeeld. De onderwijsinstelling is daarnaast uitgeroepen tot beste grote ROC van Nederland; en de beste van de regio Oost Nederland (Overijssel, Gelderland en Flevoland).

Coronatijd

Bestuursvoorzitter John van der Vegt is een blij man. "Wij zijn erg trots op de scores. Dit is echt een erkenning voor het harde werken van onze collega's en natuurlijk onze studenten en leerbedrijven. Dat we landelijk zo goed scoren, is een cadeautje. In deze coronatijd wordt er veel gevraagd van onze studenten en medewerkers. De tevredenheid van onze studenten is een belangrijke pijler in de Keuzegids voor de uiteindelijke ranking. Die willen we vasthouden, verankeren en versterken."