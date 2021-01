Ouders Lotte (14) reageren op dood van hun dochter: "Onvoorstelbaar in welke situatie we zijn beland"

Van de ene op de andere dag is hun leven totaal overhoop gehaald. "Het is onvoorstelbaar in welke situatie we zijn beland", reageren de ouders van Lotte uit Almelo voor het eerst op de dood van hun veertienjarige dochter.

Toen Lotte die zondagmiddag van huis fietste, leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Totdat begin van de avond in een sloot aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor het ontzielde lichaam van het meisje werd gevonden.

'Onvoorstelbaar'

Sinds die zondagavond wordt de familie in emoties heen en weer geslingerd. "Het is onvoorstelbaar in welke situatie we zijn beland", zo laten de ouders weten bij monde van Jeroen Baardemans van Namens De Familie, een organisatie die vaker optreedt als woordvoerder van families die worden getroffen door een dramatische gebeurtenis.

In deze zaak worden intussen een vader en zijn twee minderjarige zonen vastgehouden. Het drietal wordt officieel 'verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje', maar nader onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de rol die een ieder, volgens justitie, in deze zaak speelt.

'Vol vragen'

Met name wat er die zondagmiddag exact is gebeurd, is nog volstrekt onduidelijk. Er doen intussen verhalen de ronde dat Lotte en een van de minderjarige zonen om nog onbekende oorzaak ruzie zouden hebben gekregen, waarna de situatie gruwelijk uit de hand is gelopen.

Ook de ouders tasten volop in het duister. "We zitten vol vragen", aldus de ouders via hun zegsman Baardemans.

In beperking

De situatie is voor de ouders momenteel extra gecompliceerd omdat de verdachten in zogenoemde beperkingen zitten, wat inhoudt dat politie en justitie in het huidige stadium van het onderzoek niets naar buiten brengen. Ook niet richting nabestaanden. Daar komt bij dat twee van de drie verdachten minderjarig zijn. In dat soort situaties is justitie extra terughoudend met de informatievoorziening.

Zo weten de ouders nog niets over de doodsoorzaak van Lotte. Dat moet nog blijken uit sectie.

'Focussen'

Zodra justitie het lichaam van Lotte vrijgeeft, zal er een uitvaart plaatshebben. De ouders willen zich daar nu eerst op richten. "We willen ons de komende tijd focussen op wat er de komende tijd zoal op ons afkomt. Dat willen we in alle rust en privacy doen", zo laten ze bij monde van zegsman Baardemans weten.

Lotte was tweedejaars leerlinge van het Zone.college in Almelo, het voormalige Agrarisch Opleidings Centrum (AOC). Zoals gemeld bekijkt de school hoe Lotte de komende dagen kan worden herdacht. Met het oog op corona gebeurt dat in nader overleg met de GGD.